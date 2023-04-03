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الإثنين، 03-04-2023 12:18 م

الأعلى منذ 3 أعوام .. 80 % نسبة إشغال فنادق مكة المكرمة في رمضان

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الوكيل الإخباري - شهد قطاع الإيواء والفنادق في مكة المكرمة انتعاشا كبيرا خلال موسم رمضان 2023، مسجلا أعلى مستوى له منذ ثلاثة أعوام ماضية، حيث سجلت نسبة إشغال الفنادق 80 % بحسب لجنة الحج والعمرة بمكة.

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وزادت أسعار الفنادق في رمضان الجاري، نتيجة ارتفاع الطلب، خاصة في العشر الأواخر من رمضان.


وبحسب استطلاع لأسعار الغرف الفندقية في المنطقة المركزية في مكة خلال العشر الأواخر، تراوح أسعار الغرف الفندقية ما بين 3000-9000 ريال للغرفة في اليوم خلال العشر الأواخر، شريطة الايجار لكامل العشر الأواخر.


وأوضح عبدالله القاضي رئيس لجنة الحج والعمرة بمكة، أن نسبة إشغال الفنادق بمكة في موسم رمضان بلغ 80 % مشيرا إلى عودة انتعاش قطاع الإيواء والفنادق في مكة المكرمة.


وحول الأسعار، أوضح القاضي أن أسعار الفنادق في مكة تحديدا، تخضع لمعايير معينة، يتصدرها العرض والطلب، والقرب من الحرم، والإطلالة، إضافة إلى الخدمات المقدمة.


وأشار إلى أن ما يميز أسعار فنادق مكة، أنها مثل أسعار تذاكر الطيران، تحديدا الفنادق في المنطقة المركزية، حيث ترتفع الأسعار عند اقتراب الموسم بشكل تدريجي، وتتضاعف في العشر الأواخر. ( الاقتصادية )

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