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الإثنين، 29-01-2024 07:17 ص

ستاندرد آند بورز تلوح بخفض تصنيف "إسرائيل" الائتماني

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الوكيل الإخباري - قال مدير في وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز" إن الوكالة قد تخفض تصنيف "إسرائيل" الائتماني إذا اتسعت الحرب في غزة لتشمل جبهات أخرى.

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وأكدت وكالة التصنيف الائتماني أن تصنيف "إسرائيل" عند "AA-" لكنها عدلت نظرتها المستقبلية إلى سلبية من مستقرة، مشيرة إلى أخطار توسع الحرب مع تأثير أكثر وضوحاً على الاقتصاد والوضع الأمني.


وقال مدير تصنيفات الديون السيادية والمالية العامة في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا لدى "ستاندرد آند بورز" مكسيم ريبنيكوف: "تشير التوقعات السلبية حاليا إلى فرصة واحدة على الأقل لخفض التصنيف خلال العام أو العامين المقبلين".


وأوضح أنه في حال زادت الأوضاع الأمنية والجيوسياسية التي تواجهها "إسرائيل" بسبب تصعيد الصراع، فإن ذلك قد يؤدي إلى خفض التصنيف.


ووفقا لريبنيكوف، تتوقع وكالة "ستاندرد آند بورز" نمو الاقتصاد الإسرائيلي 0.5% فقط في 2024، وأن تحقق الموازنة عجزاً إجماليا يبلغ 10.5 % من الناتج المحلي الإجمالي في 2024/2023، لكن هناك أخطاراً قد تهدد تلك التوقعات.


وأقر مجلس الوزراء الإسرائيلي موازنة عام 2024 وشملت تعديلات لإضافة نفقات بنحو 55 مليار شيقل (15 مليار دولار)، وتنتظر الموازنة موافقة الكنيست.

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