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الأربعاء، 14-02-2024 09:57 ص

الاتحاد الأوروبي يقدم 10 ملايين يورو لتعليم أطفال في الأردن

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الوكيل الإخباري - أعلن الاتحاد الأوروبي عن تقديم 10 ملايين يورو لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) للمساعدة في تحسين إدماج وتعليم ورفاه الأطفال والشباب المستضعفين في جميع أنحاء الأردن عبر مراكز مكاني ومدارس مخيمات اللاجئين.

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وتقوم هذه الشراكة، تحت عنوان "التعليم وبرامج مكاني للأطفال السوريين الأكثر هشاشة وأطفال المجتمعات المضيفة في الأردن"، بتقديم الدعم لأكثر من 36000 طفل ويافع في مخيمات اللاجئين السوريين للحصول على تعليم نوعي.


كما يستفيد 9000 طفل وشاب من الأكثر هشاشة من الأردنيين والسوريين وحاملي الجنسيات الأخرى من رزمة متكاملة من التعلُّم وحماية الأطفال، وتنمية المهارات في مراكز مكاني.


وقال سفير الاتحاد الأوروبي لدى الأردن بيير- كريستوف كاتزيسافاس: "اليوم نؤكد من جديد شراكتنا القوية والقيمة مع وزارة التربية والتعليم ويونيسف والتي امتدت على مدى العقد الماضي، من خلال هذا البرنامج الجديد الذي تبلغ قيمته 10 ملايين يورو، نريد ضمان حصول 45000 لاجئ سوري وطالب أردني على التعليم في مدارس المخيمات ومراكز مكاني الشباب هو أهم ثروتنا".


 




 

 


 

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