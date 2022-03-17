الاحتياطات الاجنبية تكفي مستوردات المملكة لـ أكثر من 9 أشهر

الوكيل الإخباري - قال البنك المركزي، اليوم الخميس، إن المؤشرات النقدية والاقتصادية والمصرفية حققت أداءً إيجابيًّا خلال عام 2021 والشهرين الأولين من عام 2022، اذ يبلغ حجم الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي حاليًا 18.0 مليار دولار، وهو ما يكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات مدة 9.4 شهرًا.

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وأضاف البنك المركزي في بيان صحفي، إن معدل التضخم بلغ %2.2 خلال الشهرين الأولين من العام الحالي، ونمو الناتج المحلي الإجمالي %2.1 ،كما ارتفع الدخل السياحي خلال الشهرين الأولين من عام 2022 بنسبة 196.5%.



وبي المركزي إنه مستمر بالمتابعة الحثيثة للتطورات الاقتصادية، محليًّا ودوليًّا، واتخاذ الإجراءات الملائمة، بما يكفل تعزيز أركان الاستقرار النقدي والمالي في المملكة.

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