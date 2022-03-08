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الثلاثاء، 08-03-2022 01:32 م

وزارة الاستثمار تنظم فعالية بمناسبة يوم المرأة

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الوكيل الإخباري - نظمت وزارة الاستثمار من خلال الجناح الأردني المشارك في معرض "اكسبو 2020 دبي"، فعالية بعنوان "تمكين المرأة لخلق مستقبل أكثر إشراقاً"، بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة العالمي الذي يصادف في الثامن من آذار كل عام.اضافة اعلان


وبحسب بيان للوزارة اليوم الثلاثاء، جرى خلال الفعالية استضافة رائدات أعمال أردنيات يمثلن قصص نجاح في العديد من القطاعات الحيوية والتنموية، إضافة إلى عقد جلسة ركزت على دور المرأة الأردنية في تطوير مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، وجلسة أخرى سلطت الضوء على مركز دراسات المرأة التابع للجامعة الأردنية كونه الأول والوحيد في الشرق الأوسط، كما تم عرض عدد من أوراق العمل ضمن 3 محاور رئيسية تناولت المرأة والشأن العام، والمرأة والاقتصاد، العمل والتعليم، والمرأة والصحة.

وشملت الفعالية لقاءات ثنائية لسيدات أعمال أردنيات وسيدات أعمال من دولة الإمارات العربية يمثلن العديد من القطاعات الاستثمارية في مختلف المجالات.

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