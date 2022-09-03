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السبت، 03-09-2022 09:30 ص

الاقتصاد الأميركي يضيف وظائف بأكثر من التوقعات

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الوكيل الإخباري - أضاف الاقتصاد الأميركي 315 ألف وظيفة جديدة في أغسطس الماضي، بزيادة طفيفة عن التوقعات البالغة 300 ألف وظيفة، ما قد يعزز اتجاه الفيدرالي الأميركي لإقرار زيادة كبيرة بمعدل 75 نقطة أساس في اجتماع سبتمبر.

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وعدلت وزارة العمل الأميركية، بيانات الوظائف الجديدة التي تمت إضافتها في شهر يوليو الماضي، بخفض طفيف بمقدار ألفي وظيفة، إلى 526 ألف وظيفة جديدة، وهو الرقم الذي تجاوز التوقعات بشكل ملحوظ.


وكشفت البيانات أن معدل البطالة في شهر أغسطس ارتفع إلى 3.7 % مقارنة مع 3.5 بالمئة في الشهر السابق، وذلك على عكس التوقعات باستقرارها عند نفس مستوى شهر يوليو. ( سكاي نيوز )

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