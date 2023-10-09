الاقتصاد الإسرائيلي يتهاوى بعد عملية طوفان الأقصى

الوكيل الإخباري - تراجع سعر صرف الشيكل الإسرائيلي في التعاملات الصباحية، اليوم الإثنين، إلى أدنى مستوياته منذ 2016 مقابل الدولار، متأثراً بعملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية، بينما قال البنك المركزي الإسرائيلي إنه سيبيع ما يصل إلى 30 مليار دولار كجزء من برنامج لدعم الأسواق.

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يأتي تراجع الشيكل، بعد يوم من هبوط بورصة تل أبيب بنسبة 8.04%، في أولى جلسات الأسبوع في إسرائيل، وسط تأثر قطاعات التأمين، والاستثمار، والإنشاءات، والبنوك.



وبلغ سعر صرف الشيكل في التعاملات الصباحية، اليوم الإثنين، 3.93 شيكل لكل دولار واحد، بينما كان قد كسر مستوى 3.95 شيكل في التعاملات الآسيوية المبكرة.



بذلك، يواجه الشيكل ضربة إضافية هذا العام، بعد أن تعرض في وقت سابق لموجة هبوط تسببت بها خطة إصلاح القضاء والتصديق عليها من جانب الكنيست.



وكان تقرير سابق صدر في حزيران الماضي لبنك الاستثمار الأمريكي غولدمان ساكس، قال فيه إن القيمة العادلة لسعر صرف الدولار هي 3.3 شيكل، بينما كانت قيمته الفعلية في ذلك الوقت 3.78 شيكل.



وال موقع "غلوبس" المختص بالاقتصاد الإسرائيلي، إن الهجوم المفاجئ الذي شنته المقاومة مصحوباً بالخلاف الاجتماعي والسياسي في إسرائيل (خطة إصلاح القضاء)، سيؤدي إلى المزيد من انخفاض قيمة الشيكل.



إلى جانب الكلفة المرتفعة للحرب، فإن وزارة المالية وبنك إسرائيل سيكونان بمواجهة ضعف الشيكل، ومحاولة الحفاظ على سعر منطقي ضمن نطاق 3.8 شيكل/دولار.



من جهته، قرر بنك إسرائيل المركزي، اليوم الإثنين، بيع 15% من احتياطي الدولار لوقف انهيار سعر صرف الشيكل، وأوضح أنه سيبيع ما يصل إلى 30 مليار دولار كجزء من برنامج لدعم الأسواق في أعقاب الأحداث المتصاعدة بتل أبيب. وكالات

