الخميس 08-12-2022
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الخميس، 08-12-2022 09:46 ص

بعد موجة تراجع.. أسعار النفط في المنطقة الخضراء

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الوكيل الإخباري- صعدت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الخميس، بعد موجة من الانخفاض، حيث تقييم الأسواق إجراءات الصين لتخفيف قيود انتشار فيروس كورونا وتأثير ذلك على السوق.اضافة اعلان


وبحلول الساعة 10:16 بتوقيت موسكو، جرى تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" عند 72.59 دولار للبرميل، بارتفاع نسبته 0.81% عن سعر التسوية السابق.

فيما تم تداول العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" عند 77.62 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 0.70% عن سعر الإغلاق السابق، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ".

وأمس أنهت عقود الذهب الأسود الآجلة التعاملات على تراجع حاد، إذ سجل مزيج "برنت" انخفاضا بنسبة 4% والخام الأمريكي بنسبة 3.5%.

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