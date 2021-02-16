الثلاثاء 16-02-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

اعلان صادر عن دائرة الأحوال المدنية والجوازات

بلدية الزرقاء تعلن حالة الطوارئ القصوى

هذه قصة ربيحة التي اهتم بها الهاشميون - فيديو

إصابة 4 اشخاص إثر حريق منزل في اربد

وزارة التنمية للوكيل : لا قرار حتى الآن بتعطيل دوام حضانات الاطفال

تعميم من رئيس الوزراء بسبب الوضع الوبائي - وثيقة

مصدر حكومي للوكيل : نتابع الحالة الجوية لاتخاذ قرار بشأن دوام القطاعين العام والخاص

تعليق دوام المدارس والتحول إلى التعليم عـن بـعد ليومي الأربعاء والخميس

الاشغال للوكيل : اعادة فتح طريق اربد عمان والغاء التحويلة والطريق قيد الدراسة

صرف 317,5 مليون دينار لصندوق الإسكان العسكري

الثلاثاء، 16-02-2021 01:59 م

البلاتين يتراجع عن مستوى قياسي

101301747-94960667r


الوكيل الاخباري - ارتفع سعر البلاتين اليوم الثلاثاء، بنحو طفيف على الرغم من توقعات بأن انتعاش الاقتصاد العالمي سيغذي الطلب على المعدن، الذي يستخدم في قطاع السيارات.

اضافة اعلان

وارتفع البلاتين، الذي يستخدم في المحولات الحفزية للسيارات، 0.07 بالمئة إلى 1306.18 دولار للأونصة، بحلول الساعة 07:06 بتوقيت غرينتش، لكنه نزل عن أعلى مستوى خلال الجلسة عند 1336.50 دولار، وهو أفضل مستوياته منذ سبتمبر أيلول 2014.


وقال ستيفن إينس كبير استراتيجي السوق العالمية لدى شركة "أكسي" للخدمات المالية إن "الأسعار بلغت مقاومة فنية قرب مستوى 1330 دولارا"، مضيفا أن التوقف مؤقت وأن الأسعار قد تواصل الصعود أكثر.


وأشار إلى أن السوق تدرس أيضا توزيع لقاح مضاد لفيروس كورونا طورته شركة "جونسون آند جونسون" في جنوب إفريقيا، وهي منتج كبير للمعدن.


ويقول محللون إن الأسعار ستظل تلقى الدعم من اضطرابات الإمدادات في جنوب إفريقيا وتعافي مبيعات السيارات والقواعد التنظيمية الأكثر تشددا فيما يخص الانبعاثات.


وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 2396.72 دولار للأونصة، بعد أن بلغ في وقت سابق أعلى مستوى في شهر عند 2424.26 دولار.
فيما صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1822.97 دولار للأونصة إذ تراجع الدولار مقابل منافسيه.

 

 

المصدر : روسيا اليوم


 




 

 


 

إقرأ ايضا
2ef1394554e01eb2784157659dba3aef

بتكوين تخترق حاجز 50 ألف دولار للمرة الأولى في أعلى سعر لها على الإطلاق

saudi-arabia-stock-exchange

255 نقطة تفصل بورصة السعودية عن أعلى مستوى في 6 سنوات

istockphoto-913276446-170667a

الطقس البارد يدفع أسعار النفط إلى أعلى مستوى في نحو عام

https___s3-ap-northeast-1.amazonaws.com_psh-ex-ftnikkei-3937bb4_images_8_8_0_7_29697088-1-eng-GB_みずほ証券株価ボード（東京証券取引所システム障害）20201001174949_Data のコピー

بورصة اليابان عند أعلى مستوى في 30 عاما

427

بورصة عمان تغلق تداولاتها على 6.3 مليون دينار

1202121135019363814834

2908 أطنان خضار وفواكه ترد السوق المركزي اليوم

أخبار متعلقة
https___s3-ap-northeast-1.amazonaws.com_psh-ex-ftnikkei-3937bb4_images_8_8_0_7_29697088-1-eng-GB_みずほ証券株価ボード（東京証券取引所システム障害）20201001174949_Data のコピー

بورصة اليابان عند أعلى مستوى في 30 عاما

Screen-Shot-2019-05-30-at-13.41.54-555x366

البلاتين عند ذروة أكثر من 6 سنوات

1800x1200_coronavirus_vaccine_alt

تزوير الأدوية يكلف منظمة الصحة العالمية 4.2 تريليون دولار

global_chile_globe_coronavirus

صندوق النقد يرفع توقعات نمو عام 2021

currencies-rhb-thumb_123rf

خبراء يحددون العملات التي يمكن جني المكاسب من الاستثمار فيها في 2021