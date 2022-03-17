البنك الأوروبي يدرس تمويل مشروع توسعة وتأهيل محطة عين غزال

الوكيل الإخباري - يدرس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، تمويل مشروع بقيمة 8 ملايين دولار، بهدف توسعة وإعادة تأهيل محطة عين غزال لمعالجة مياه الصرف الصحي في عمّان.

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ووفق وثيقة للبنك فإن إعادة تأهيل المحطة، ستعمل على رفع القدرة الاستيعابية القصوى لمعالجة المياه العادمة من 330.000 متر مكعب في اليوم إلى 726.712 مترا مكعبا في اليوم، بهدف استيعاب ومعالجة التدفقات الواردة المتوقعة إلى المحطة، وإيقاف تشغيل مرفق إضافي لاستقبال خزانات الصرف الصحي، واستبداله بخزان جديد في منطقة الغباوي.



وسيوفر المشروع، الذي من المقرر الموافقة على توقيعه 25 أيار/ مايو المقبل، سعة إضافية تبلغ 396.712 مترا مكعبا في اليوم في المحطة، لاستيعاب النمو المتوقع في تدفقات المياه العادمة حتى عام 2045.



ويأتي المشروع نظرا للزيادة السكانية السريعة في الأردن، إضافة إلى تدفق اللاجئين السوريين منذ عام 2011، مما أسهم في زيادة تدفق مياه الصرف الصحي تتجاوز استيعاب المحطة.



المشروع، سيعمل على معالجة مياه الصرف الصحي من المحطة ثم نقلها إلى محطة مركزية لمعالجة مياه الصرف الصحي في منطقة السمرا، حيث سينتج عن المشروع فوائد بيئية واجتماعية كبيرة داخل وحول منطقة المشروع بما في ذلك الحد من حوادث التلوث والروائح والضوضاء وتأثيرات حركة الناقلات.



البنك الأوروبي، أشار في وثيقة المشروع، إلى أنه "سيتم تشغيل المشروع من القطاع الخاص بموجب اتفاقية امتياز طويلة الأمد مع الحكومة، للعمل على كفاءة التكلفة في عمليات المشروع وتحسين جودة الخدمة".



وفي تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وُقعت، في وزارة التخطيط والتعاون الدولي، اتفاقية قرض من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 30 مليون يورو، لإنشاء محطة جديدة لمعالجة مياه الصرف الصحي في منطقة الغباوي، شرقي عمّان.



المشروع الموقّع، يموّل إنشاء محطة جديدة لمعالجة مياه الصرف الصحي تبلغ مساحتها 22500 متر مكعّب يوميا، لاستبدال ونقل مرفق قائم حاليا في محطة معالجة عين غزال، حيث يقع المقر الجديد في منطقة الغباوي، ليخدم أكثر من مليون شخص، بما فيهم اللاجئون السوريون المقيمون في عمّان وجوارها.



وأعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن استثماراته في الأردن زادت بأكثر من الضعف خلال عام 2021، حيث دعم 6 مشاريع بمبلغ يصل إلى 168 مليون يورو، وكانت 30% من استثماراته في مبادرات الاقتصاد الأخضر.



ومنذ بدء عملياته في الأردن في عام 2012، قدم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ما يقرب من 1.65 مليار يورو إلى 64 مشروعاً في البلاد.

(المملكة)