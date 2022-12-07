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الأربعاء، 07-12-2022 01:21 م

البنك الدولي: رغبة بدعم موازنة الأردن بـ 700 إلى 900 مليون دولار العام المقبل

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الوكيل الاخباري- قال نائب مدير البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج، الأربعاء، إن البنك الدولي لديه الرغبة بدعم موازنة الأردن بمبلغ يتراوح بين 700 إلى 900 مليون دولار خلال السنة المالية المقبلة.اضافة اعلان


وبين بلحاج أن الدعم المتوقع للأردن، خلال الفترة المقبلة، غير المشروط بالنمو الاقتصادي والنمو الاجتماعي.

وأشار إلى أن محفظة البنك الدولي في الأردن وصلت إلى قرابة 3 مليارات دولار وهي قابلة للزيادة، مشيرا إلى أن البنك أيضا أبدى اهتمامه بمشاريع الطاقة المتجددة في الأردن.

وعن دعم المشاريع قال بلحاج: "مناقشات مع الحكومة لتقديم دعم بقيمة 200 إلى 300 مليون دينار لمعالجة الفاقد المائي"

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