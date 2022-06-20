البنك الدولي يتوقع ارتفاع اسعار الطاقة 50 % عالميا العام الحالي

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أعرب مدير عام الاتحاد الدولي للنقل الجوي ويلي والش عن قلقه من انعكاسات ارتفاع أسعار الطاقة على النقل الجوي مع توقعات البنك الدولي بارتفاع أسعار الطاقة 50 بالمئة العام الجاري.وقال والش في كلمته التي افتتح بها أعمال الاجتماعات الثامنة والسبعين للجمعية العمومية للاتحاد الدولي للنقل الجوي، التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة على مدى ثلاثة أيام، إن خسائر شركات الطيران اقتربت عام 2021 من 42 مليار دولار، مؤكدا أنها خسائر فادحة لكنها أقل من التقديرات السابقة بوصولها إلى 52 مليار.وأضاف، إن الخسائر العالمية ستتراجع إلى 9.7 مليار دولار العام الحالي.ولفت إلى عدد من التحديات التي تواجه صناعة الطيران العام الجاري وفي مقدمتها ارتفاع أسعار الطاقة والأزمة الروسية الأوكرانية وتهديد الإمدادات الغذائية عالميا والانقسام الجيوسياسي والتضخم العالمي.وقال والش، إن معظم الأسواق يجب ان تشهد حركة سفر العام المقبل تصل أو تتجاوز مستويات ما قبل جائحة فيروس كورونا، مؤكدا أن الشحن الجوي برز خلال أزمة فيروس كورونا باعتباره شريان الحياة للقاحات وسلاسل التوريد وعائدات شركات الطيران، ونما ليصبح مساهما أكثر.