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الولايات المتحدة والبنك الدولي تصدرا قائمة مانحي ومقرضي الأردن خلال 4 أعوام

الأحد، 22-05-2022 10:35 ص

الولايات المتحدة والبنك الدولي تصدرا قائمة مانحي ومقرضي الأردن خلال 4 أعوام

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الوكيل الإخباري - تصدّرت الولايات المتحدة الأميركية والبنك الدولي، قائمة المساعدات الخارجية الملتزمة للأردن للأعوام الأربعة الماضية بنحو 8.5 مليار دولار، وفق تقرير لوزارة التخطيط والتعاون الدولي.

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ووفق البيانات فإن الولايات المتحدة قدّمت 5.323 مليار دولار للأردن في الأعوام الأربعة الماضية، فيما قدّم البنك الدولي 3.205 مليار دولار.


وبلغ حجم المساعدات الخارجية الكلية من منح وقروض ميسرة متعاقد عليها للأردن للعام الماضي 4.416 مليار دولار؛ بما يعادل 3.129 مليار دينار أردني؛ توزعت إلى منحا اعتيادية بنسبة 42.4%، وقروضا بنسبة 40.8%، إضافة إلى 16.9% لخطة الاستجابة للأزمة السورية.


الولايات المتحدة، قدمت 1.243 مليار دولار في العام 2018، 1.262 مليار دولار في 2019، 1.399 مليار دولار في 2020، و1.418 مليار دولار للعام الماضي، حيث كانت النسبة الأكبر من هذه المساعدات عبارة عن منح بقيمة 3.665 مليار دولار و1.657 مليار دولار لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية.


وقدّم البنك الدولي، 2.953 مليار دولار قروض للأردن في الأعوام الأربعة الماضية، ومنحا لدعم خطة الاستجابة للأزمة السورية بقيمة 126 مليون دولار، ومنحا أخرى بقيمة 125 مليون دولار. 


البنك، حوّل 515 مليون دولار للأردن في العام 2018، و1.151 مليار دولار للعام 2019، و674 مليون دولار في العام 2020، فيما بلغت قيمة المبالغ التي قدمها البنك في العام الماضي 864 مليون دولار.

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