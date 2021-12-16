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الخميس، 16-12-2021 11:49 ص

البنك الدولي يتوقع نمو اقتصاد الأردن إلى 2.2% في 2021

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الوكيل الإخباري - رفع البنك الدولي، من توقعاته حول نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الاردن لـ 2021 إلى ما نسبته 2.2%، بعد أن توقع في تقريره نصف السنوي لربيع 2021 أن ينمو حول 1.4%.

وأشار البنك، في تقريره لخريف 2021، إلى أنه من المتوقع أن يشهد اقتصاد الأردن تعافيا تدريجيا من جائحة كورونا، حيث يتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في عام 2022 إلى 2.3%.

ووفق التقرير، يظهر الاقتصاد الأردني مؤشرات على الانتعاش التدريجي عقب الانكماش المعتدل بنسبة 1.6% في عام 2020. وعلى عكس الاقتصادات الإقليمية الأخرى.

وأضاف يمكن أن يعزى هذا الانكماش الصامت نسبياً خلال العام الأول للجائحة إلى الاستجابة السياسية المتناسقة وفي الوقت المناسب من جهة الحكومة الأردنية إلى جانب الصدمة الإيجابية في معدلات التبادل التجاري التي لوحظ تأثيرها خلال الربع الأول من عام 2020".

وتابع: "على الرغم من التدابير الوقائية التقييدية، تمكن الاقتصاد من النمو بنسبة 1.8% في النصف الأول من عام 2021، الأمر الذي يعكس تأئيراً أساسياً (تضخم) منخفضاً وإزالة تدريجية للقيود السابقة".

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