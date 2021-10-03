البنك المركزي : تعميم بخصوص إجراءات العناية المبسطة

الوكيل الإخباري- قام البنك المركزي بإصدار تعليمات تتيح للبنوك تطبيق إجراءات العناية الواجبة المبسطة بما يتوافق مع الأهمية النسبية لشرائح العملاء ومع العوامل المتعلقة بمخاطر (العملاء، المنتجات، الانتشار الجغرافي، قنوات تقديم الخدمة) .

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ويأتي ذلك إزاء التعاملات التي تتم مع العملاء من ذوي المخاطر المنخفضة، مع تحديد المتطلبات الواجب القيام بها من قبل البنك، وبما يتوافق مع المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حرصاً من البنك المركزي على ضمان التطبيق السليم للمنهج المبني على المخاطر في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعزيزاً لجهود الشمول المالي وتحسين تجربة ورضى عملاء القطاع المصرفي،



وتشمل هذه التوجيهات الإجراءات والبيانات الممكن الاكتفاء بها عند التعامل مع فئات العملاء منخفضي المخاطر سواء الحاليين أو المحتملين أو عند تحديث بيانات هؤلاء العملاء، وبما يخفف من الأعباء التي تتحملها البنوك في الحصول على بيانات العملاء وتحديثها، وكذلك إعفاء هذه الفئة من العملاء من متطلب مراجعة الفرع والاستعاضة عن ذلك بالتطبيقات الذكية أو خدمات الانترنت البنكي.

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