الأحد 03-10-2021
الوكيل الاخباري

ديوان الخدمة لـ الوكيل : تعطل الموقع لغايات الصيانة بشكل مؤقت

بيان هام من السفارة الاردنية في سلطنة عمان بشأن اعصار شاهين

محافظ العاصمة لـ الوكيل : قرار نهائي بإزالة العمارة المتصدعة

إغلاق 3 مكاتب سياحية وإيقاف 9 أخرى لمخالفتها اشتراطات سياحة العبور

البنك المركزي : تعميم بخصوص إجراءات العناية المبسطة

مصر.. إصابات كورونا ترتفع أكثر من 150% خلال شهر

الأمانة لـ الوكيل: أشد العقوبات بحق من اعتدى على عامل الوطن

مدير مستشفيات البشير لـ الوكيل : تعزيز الكوادر التمريضية في قسم الإسعاف

وزارة التربية تعلن عن فئات الطلبة المشمولين بمكرمة أبناء المعلمين

نقيب الصيادلة لـ الوكيل: فيتامينات الحديد لطلبة المدارس آمنة

الأحد، 03-10-2021 02:28 م

البنك المركزي : تعميم بخصوص إجراءات العناية المبسطة

9202122222542831723742


الوكيل الإخباري- قام البنك المركزي بإصدار تعليمات تتيح للبنوك تطبيق إجراءات العناية الواجبة المبسطة بما يتوافق مع الأهمية النسبية لشرائح العملاء ومع العوامل المتعلقة بمخاطر (العملاء، المنتجات، الانتشار الجغرافي، قنوات تقديم الخدمة) .

اضافة اعلان

 

ويأتي ذلك إزاء التعاملات التي تتم مع العملاء من ذوي المخاطر المنخفضة، مع تحديد المتطلبات الواجب القيام بها من قبل البنك، وبما يتوافق مع المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حرصاً من البنك المركزي على ضمان التطبيق السليم للمنهج المبني على المخاطر في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعزيزاً لجهود الشمول المالي وتحسين تجربة ورضى عملاء القطاع المصرفي، 


وتشمل هذه التوجيهات الإجراءات والبيانات الممكن الاكتفاء بها عند التعامل مع فئات العملاء منخفضي المخاطر سواء الحاليين أو المحتملين أو عند تحديث بيانات هؤلاء العملاء، وبما يخفف من الأعباء التي تتحملها البنوك في الحصول على بيانات العملاء وتحديثها، وكذلك إعفاء هذه الفئة من العملاء من متطلب مراجعة الفرع والاستعاضة عن ذلك بالتطبيقات الذكية أو خدمات الانترنت البنكي.

 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
820212694932335759813

أسعار الذهب الأحد 3/10/2021

61581fe54c59b746f5169ab6

مصر تكشف عن حجم صادراتها من الذهب

ذهب

أسعار الذهب السبت 2/10/2021

دولارات

الصين تصدر سندات بقيمة 752.5 مليار دولار أميركي

61577c164236041ce5701ab1

النفط يغلق قرب قمة 3 سنوات قبيل اجتماع أوبك+

1623421111318

ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار أسهم بورصة عمان

أخبار متعلقة
9202116231855501816194

1.23 ألف شيك معاد بقيمة 6.115 مليون دينار اب الماضي

614ad2b94c59b75969126c13

المركزي المصري يكشف عن حجم الذهب في حوزته

w

38 مليار دينار ودائع البنوك في الأردن

920212161229575151585

ارتفاع حوالات الأردنيين في الخارج