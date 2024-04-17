التضخم في بريطانيا يتباطأ لأدنى مستوياته في أكثر من عامين

الوكيل الإخباري- أوضحت بيانات التضخم الصادرة عن مكتب الإحصاء البريطاني اليوم الأربعاء أن بيانات التضخم قد جاءت سلبية ودون المتوقع خلال شهر آذار الماضي، حيث تباطأ مؤشر أسعار المستهلكين داخل بريطانيا بوتيرة أعلى من توقعات الأسواق، ليسجل أدنى مستوى له منذ سبتمبر 2021.

اضافة اعلان



ووفقاً للبيانات، فقد سجل معدل التضخم العام في بريطانيا 3.2% خلال آذار على أساس سنوي، وهو ما جاء أعلى من توقعات الأسواق التي أشارت لتباطؤ التضخم إلى 3.1%، وكان معدل التضخم العام قد تباطأ إلى 3.4% في شهر شباط الماضي.



وبالنسبة لمعدل التضخم الأساسي (الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة)، فقد شهدت بريطانيا تباطؤاً فيه أيضاً خلال آذار ، ليسجل نحو 4.2% على أساس سنوي، وهو ما جاء أعلى من توقعات الأسواق التي أشارت إلى تسجيله 4.1%، وكان التضخم الأساسي قد تباطأ إلى 4.5% خلال شباط الماضي.



وتعكس مؤشرات أسعار المستهلكين معدلات التضخم في الاقتصاد، والتضخم هو ارتفاع في أسعار السلع والخدمات بشكل عام، لذا فالعلاقة بين التضخم ومعدلات الفائدة هي العامل الأساسي لإدراك أهمية مثل هذا المؤشر في بريطانيا، بالإضافة إلى معرفة مدى تأثيره على الأسواق وعلى الاستثمارات كافة.



وفي دول مثل بريطانيا، تتوقف قرارات السياسة النقدية على معدل التضخم المستهدف من جانب البنك المركزي، ولهذا يؤثر معدل التضخم في بريطانيا على كافة معدلات الفائدة المفروضة على الأعمال والمستهلكين وهو ما يؤثر على أسواق الأسهم والسندات والسلع. يعتبر تجاوز قراءة المؤشر التوقعات أمراً إيجابياً لعملة بريطانيا الإسترليني، فيما يعتبر تراجع القراءة دون التوقعات سلبياً للجنيه الإسترليني.







