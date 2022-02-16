التضخم وتقلبات الأسواق المالية وتأثير ذلك على كبرى الشركات العالمية في 2022

الوكيل الاخباري - بعد بداية ضعيفة لهذا العام 2022، عادت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى - والمعروفة باختصار FAANG اشارة الى شركات ميتا"فيس بوك سابقا"، أمازون، أبل، نتفلكس وأيضا شركة جوجل - إلى الارتفاع مرة أخرى وقادت سوق تداول الأسهم إلى الأعلى.



لقد كان تقرير أرباح Alphabet - الشركة الأم لمحرك البحث جوجل - بمثابة التذكير للمستثمرين بأن شركات التكنولوجيا الضخمة ما زالت هي الحصان الرابح دائما ويمكنها أن تزدهر حتى مع ارتفاع أسعار الفائدة وتخبط الاحتياطي الفيدرالي.



"عمالقة التكنولوجيا .. اعتادوا أن يكونوا الأسهم المبتكرة ذات المخاطر العالية ، لكنهم الآن أصبحوا أسهمًا رائدة ترتد مرة أخرى أقوى وأسرع من بقية السوق ،" هكذا كان تعليق خبراء المال على صعود أسهم التكنولوجيا مرة أخرى.



لقد فاقت أرباح شركة جوجل كافة التوقعات ، حيث أبلغت عن هامش ربح تشغيلي للربع الرابع بنسبة 31٪ - وهي أعلى نتيجة ربع سنوية منذ أكثر من عقد من الزمان. كما سجلت شركة أبل، عملاق الهواتف الذكية في أحدث نتائج ربع سنوية لها هامش إجمالي بنسبة 43.8٪.



يكافئ المستثمرون شركات التكنولوجيا الكبيرة عن طريق المزايدة والبدء بالاستثمار الان بالمؤشرات وأسهم شركات التكنولوجيا العالمية. لقد ارتفعت أسهم FAANG بنسبة 8 ٪ على الأقل، مقارنة بعائد S&P 500 الذي يقارب 4.5 ٪ بنهايات الشهر الماضي.





في وقت سابق من هذا العام ، بيعت أسهم التكنولوجيا مع استعداد المستثمرين لمجلس الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة و تشديد السياسة النقدية لمعالجة التضخم. يتم تداول أسهم النمو بناءً على وعود بتحقيق أرباح كبيرة في المستقبل ، لذلك غالبًا ما تكون أسهم التكنولوجيا عرضة للانخفاضات من ارتفاع معدلات بسبب تقييماتها المرتفعة.



مع انخفاض أسعار أسهمها ، أصبحت أسهم Big Tech أرخص مقارنة بأرباحها. على سبيل المثال ، نسبة السعر إلى الأرباح الآجلة لشركة Alphabet - السعر بالنسبة إلى أرباحها المتوقعة للأشهر الاثني عشر القادمة - هي حاليًا 23.9. هذا أقل من أعلى مستوى لها في خمس سنوات عند 32.9 ومتوسط خمس سنوات 25.6 ، وفقًا للتقارير والإحصائيات من FactSet.

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أمازون وتوقعات إيجابية في 2022 بعد أرباح العام الماضي

اقتربت شركة أمازون من نقطة انعطاف في أرباحها بعد استثمارات ضخمة خلال فترة وباء الكورونا، وهذا من شأنه أن يدفع السهم للارتفاع في عام 2022 ، وفقًا لمحللي وخبراء وول ستريت.



في تقرير أمازون لأرباح الربع الرابع من العام الماضي 2021 ، تفوقت الشركة على تقديرات الأرباح وإيرادات الربع الرابع ، على الرغم من أن إجمالي إيراداتها جاء أقل بقليل من توقعات خبراء المال بوول ستريت. وقالت الشركة أيضًا إنها سترفع سعر خدمة العضوية الرئيسية.



وارتفع سعر سهم أمازون بنسبة 12٪ في تعاملات السوق خلال هذا الشهر، وكان المحللون إيجابيين بشكل عام، مع التركيز بشكل رئيسي على قدرة الشركة على تحسين الهوامش بمجرد انخفاض تكاليف الإجراءات الاحترازية المتعلقة بـ وباء الكورونا. حيث جاءت التوقعات لسعر سهم أمازون بالوصول إلى قرابة الـ 4400 دولار من 3800 دولار.



من ناحية أخري، فقد صرحت شركة جي بي مورغان عن هدفها لسعر سهم أمازون قرابة الـ 4500 دولار. كتبت الشركة لعملائها بأنه في عام 2022، ستظل بعض الضغوط الكلية قائمة وسيؤدي متغير أوميكرون إلى مزيد من الاضطراب ، ولكن مع زيادة التأقلم، من المتوقع أن شركة أمازون يمكن أن ترى طريقًا للخروج من بعض تكاليف العمالة المرتفعة". "كما أنه من المتوقع تسريع نمو الإيرادات بدءًا من الربع الثاني من هذا العام.



البنك المركزي الأوروبي وأسعار الفائدة دون تغيير

لقد استقر البنك المركزي الأوروبي على إبقاء أسعار الفائدة الرئيسية بدون أدنى تغيير على الرغم من الارتفاع والصعود القياسي في التضخم الذي يضغط على وولستريت، حيث ظل معدل إعادة التمويل المعياري للبنك المركزي الأوروبي عند 0٪ ، واستقر معدل الفائدة على تسهيل نسبة الإقراض الهامشي عند نسبة الـ 0.25٪ كما استقر على إبقاء معدل التسهيلات على الودائع عند نسبة الـ- 0.5٪. يأتي السبب وراء الاستقرار على إبقاء الوضع على ما هو عليه هو بسبب تزايد الضغط على المركزي الأوروبي خاصة بعدما شهدت ارتفاعًا في معدل التضخم على مدى الشهور السابقة والمستمرة حتى اللحظة والتي وصلت إلى مستوى قياسي بلغ نسبة الـ 5.1٪ في شهر يناير من هذا العام.



بينما يقول البنك المركزي إن التضخم المرتفع سيتلاشى على مدار العام ، يتساءل العديد من الاقتصاديين عما إذا كانت أسعار المستهلكين ستظل مرتفعة لفترة أطول. قد يؤدي ارتفاع معدل التضخم لفترة أطول إلى تعريض الانتعاش الاقتصادي الحالي للخطر. قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد بأنه: "من المرجح أن يظل التضخم مرتفعًا لفترة أطول مما كان متوقعًا في السابق ، لكنه سينخفض خلال هذا العام".



أداء المؤشرات اليابانية مع بدايات عام 2022

كانت أسواق آسيا والمحيط الهادئ متفاوتة بشكل كبير خلال نهاية الشهر الماضي، بعد جلسة متقلبة في وول ستريت حيث تفاعل المستثمرون مع تعليقات مجلس الاحتياطي الفيدرالي وبيانات الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة.



لقد ارتفعت المؤشرات اليابانية بما في ذلك مؤشر Nikkei 225 في اليابان بنحو 2.09٪ ليغلق عند 26717.34 بعد انخفاضه بنسبة 3٪ تقريبًا، بينما ارتفع مؤشر Topix بنسبة 1.8٪ عند 1876.89. وعكس مؤشر Kospi في كوريا الجنوبية خسائره ليرتفع بنسبة 1.87٪ وأغلق عند 2663.34.



من ناحية أخري فقد ارتفعت أسهم SoftBank Group بنسبة 2.20٪ بعد أن أعلنت المجموعة اليابانية العملاقة عن انتقال إداري حيث سيترك الرئيس التنفيذي للعمليات مارسيلو كليور الشركة بعد تسع سنوات من العمل. تولى كلور، الذي كان أيضًا الرئيس التنفيذي لشركة SoftBank Group International والرجل الأيمن لرئيس SoftBank ماسايوشي سون ، إدارة WeWork بعد تنحي مؤسسها آدم نيومان.



اليابان والصين على قائمة الشركات والبنوك العالمية

في الوقت الحالي، تتمتع الأسواق الآسيوية بوضع جيد عند المقارنة بالولايات المتحدة ، كما تعد دولتي الصين واليابان من بين أفضل الخيارات ، وذلك وفقًا لتصريحات بنك سيتي برايفت التي أكدت على إن التضخم أكثر اعتدالًا عند المقارنة بالولايات المتحدة ، وأن محافظو البنوك المركزية في آسيا بصفة عامة ليسوا متوترين كما هو الحال مع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.



كما أكد البنك على أن اليابان هي من بين الأرخص عند الحديث عن الأسواق المتقدمة كما أنها أقل من متوسطاتها التاريخية في الوقت الحالي. وقال إن نمو نسبة الأرباح في اليابان هو قوي إلى حد كبير ، كما أن نسب السعر إلى الأرباح تنخفض بسبب تراجع الأسعار وارتفاع الأرباح. وأضاف إنه أيضًا من الجيد جدا أن يضعف الين مع اتساع فجوة العائد بين اليابان والولايات المتحدة الأمريكية. العملة الأضعف مفيدة للصادرات ، وذلك لأنها بكل بساطة تجعل من عملية المنتجات المباعة في الخارج أرخص وهي بالتالي تصبح أكثر قدرة وقوة على المنافسة.



كما أن المستثمرين العالميين أصبحوا أكثر اهتمامًا بالأسهم اليابانية بسبب التحسينات في حوكمة الشركات ، ولا تزال البلاد جزءًا مهمًا من سلسلة التوريد العالمية للتكنولوجيا.



وبسبب هذه المجموعة من النقاط المهمة والمثيرة للاهتمام، وفي وقت تزداد فيه اضطرابات الولايات المتحدة ، فمن المتوقع رؤية المزيد من التدفقات والاستثمارات إلى دولة اليابان. كما أن الصين تحذو نفس الخطوات المتعلقة بالسياسة النقدية والمالية حيث أنه مع انخفاض أسعار الفائدة في الصين ، تميل بشكل طبيعي أسعار السندات إلى الصعود والارتفاع. وبينما ترتفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة ، من المتوقع أن تنخفض أسعار السندات ، مما يوفر فرصًا للصين للتفوق والريادة في الأداء.





