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الخميس، 15-06-2023 11:55 ص

التضخم يعاود الارتفاع في السعودية إلى 2.8% خلال أيار

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الوكيل الإخباري - ارتفع معدل التضخم السنوي في السعودية إلى 2.8% في أيار الماضي، مقابل 2.7% في أبريل، بعد تباطؤه في الشهور الثلاثة السابقة، وذلك بسبب ارتفاع إيجارات السكن وأسعار بعض المواد الغذائية.

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وقالت الهيئة العامة للإحصاء إن أسعار إيجارات الشقق ارتفعت في أيار الماضي بنسبة 23.7 % على أساس سنوي، وهو ما ساهم بشكل كبير في ارتفاع التضخم السنوي نظرا لوزنها المؤثر في المؤشر.

كما ارتفعت أسعار مجموعة الأغذية والمشروبات بنسبة 0.9 % على أساس سنوي في مايو، وكذلك ارتفعت أسعار قسم النقل 1.6%.

وعلى أساس شهري تباطأ معدل التضخم في السعودية إلى 0.2 % خلال أيار ، بعد أن ارتفع 0.4 % في نيسان.

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