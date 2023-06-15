التضخم يعاود الارتفاع في السعودية إلى 2.8% خلال أيار

الوكيل الإخباري - ارتفع معدل التضخم السنوي في السعودية إلى 2.8% في أيار الماضي، مقابل 2.7% في أبريل، بعد تباطؤه في الشهور الثلاثة السابقة، وذلك بسبب ارتفاع إيجارات السكن وأسعار بعض المواد الغذائية.
وقالت الهيئة العامة للإحصاء إن أسعار إيجارات الشقق ارتفعت في أيار الماضي بنسبة 23.7 % على أساس سنوي، وهو ما ساهم بشكل كبير في ارتفاع التضخم السنوي نظرا لوزنها المؤثر في المؤشر.
كما ارتفعت أسعار مجموعة الأغذية والمشروبات بنسبة 0.9 % على أساس سنوي في مايو، وكذلك ارتفعت أسعار قسم النقل 1.6%.
وعلى أساس شهري تباطأ معدل التضخم في السعودية إلى 0.2 % خلال أيار ، بعد أن ارتفع 0.4 % في نيسان.