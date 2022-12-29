الجائحة في الصين ورفع الفائدة من جديد تهوي بأسعار النفط عالمياً

الوكيل الإخباري - تراجعت أسعار النفط اليوم الخميس إذ أضعف ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19 في الصين الآمال في تعافي الطلب على الوقود في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.

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ودفع نطاق التفشي الأخير في الصين والشكوك حيال البيانات الرسمية بعض البلدان إلى سن قواعد سفر جديدة على الزوار الصينيين، حتى عندما بدأت السلطات في بكين بالتخلي هناك عن نظام الإغلاق والاختبار الأكثر صرامة في العالم.



وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم شباط 42 سنتا، أو 0.5 %، إلى 82.84 دولارا للبرميل، بينما هبط الخام الأميركي 50 سنتا، أو 0.6 %، إلى 78.46 دولارا للبرميل.



وتأثرت أسواق النفط بتوقعات رفع أسعار الفائدة الأميركية مرة أخرى في الولايات المتحدة، حيث يحاول مجلس الاحتياطي الاتحادي الحد من ارتفاع الأسعار في سوق العمل التي تعاني شحا.



وتراجعت مخزونات النفط الخام الأميركية أقل من المتوقع، بنحو 1.3 مليون برميل، في الأسبوع المنتهي في 23 كانون الأول. ( العربية نت )