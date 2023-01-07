الحاج توفيق يعلق على تمديد حبس المدين في الأردن

الوكيل الإخباري - قال رئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق إن هناك حاجة ماسة لإجراء تشخيص للتحديات التي تواجه المملكة بالتعاون مع الحكومة.



وبيّن الحاج توفيق، اليوم السبت، أن تداعيات جائحة كورونا على بعض القطاعات لا تزال مستمرة وكذلك ارتفاع النفط والفوائد البنكية زادت من الأعباء على الاقتصاد والمواطن.



ولفت إلى أهمية التشاور في موضوع تمديد أمر الدفاع الخاص بحبس المدين حيث إن الدائن له أموال ومن حقه تحصيلها.

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وأكد الحاج توفيق أن واجب الجميع تنفيذ الرؤية الملكية الإصلاحية مشيرا إلى أن "الحكومة عليها تمهيد الطريق من خلال التشريعات وعلى القطاع الخاص تنفيذها".



ولفت إلى ضرورة تشكيل لجان قطاعية لتشخيص واقع كل قطاع والإجابة على سؤال كيف يمكن عقد شراكات مع المؤسسات المختلفة مضيفا "ننوي في الغرف التجارية عقد سلسلة من اللقاءات بحضور الوزير في المحافظات كافة".