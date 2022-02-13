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الأحد، 13-02-2022 04:40 م

الصناعة والتجارة: انخفاض أسعار الخضار محليا

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصناعة والتجارة، اليوم الأحد، عن انخفاض أسعار أصناف من الخضار واستقرار أخرى بعد ارتفاع الكميات الموردة للسوق.

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وأعلنت في بيان صحفي معدل مؤشرات أسعار مادة الخضار، حيث أظهرت الأرقام استقرار أسعار المستهلك لـ 6 أصناف وهي (بطاطا، ليمون محلي، بصل ناشف، زهرة، فليفلة خضراء، أسود عجمي).


كما بلغ عدد الأصناف التي انخفضت أسعارها للمستهلك (4) أصناف بنسبة تراوحت بين (6%-16%) وهي (خيار، بندورة، كوسا، جزر محلي).


وقالت الوزارة إنه تم رصد عروض في الأسواق والمولات لعدد من الأصناف (بطاطا 33 قرشا، موز صومالي 89 قرشا، بصل ناشف 49 قرشا، فلفل أخضر 88 قرشا، خيار 33 قرشا، زهرة 39 قرشا، بندورة 25 قرشا، جزر محلي 49 قرشا، ليمون 55 قرشا).


وارتفعت الكميات الموردة من الخضار والفواكه للسوق المركزي حيث بلغت حوالي 3 آلاف طن لهذا اليوم.

 




 

 


 

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