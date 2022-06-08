الخرابشة تعليقا على رفعات البنزين: ارتفاع المحروقات واقع لا بُدَّ من التعامل معه

الوكيل الإخباري - قال وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، أن الحكومة لا يمكنها الاستمرار بسياسة تسعير المشتقات النفطية بأقل من تكلفتها، وذلك تعليقا على ما قاله وزير الداخلية مازن فراية عن الرفعات الـ 4 للبنزين.

اضافة اعلان



وقال الخرابشة خلال مؤتمر صحفي، عقد على هامش أعمال مؤتمر الطاقة الإقليمي في البحر الميت، إن ارتفاع أسعار المحروقات واقع لا بُدَّ من التعامل معه.



وبين إن الحكومة سعرّت المشتقات النفطية للشهر الحالي بنحو 85 دولارا للبرميل رغم وصوله 115 دولارا عالميا، معتبراً أن ذلك فارق كبير انعكس على أسعار اللتر الواحد من المشتقات النفطية.



وأوضح أن كلفة لتر السولار الواحد عالميا تبلغ 81 قرشاً، لكن الحكومة سعرت لتر السولار الواحد للشهر الحالي بسعر أقل بنحو 13 قرشاً.



وتابع الخرابشة: “نحتاج لرفع أسعار المحروقات حتى لو لم ترتفع أسعار النفط عالميا للوصول إلى المستويات العالمية”.

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة