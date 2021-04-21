الدولار قرب أدنى مستوى في سبعة أسابيع

الوكيل الإخباري- ارتفع الدولار بنحو طفيف، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، ولا تزال العملة الأمريكية تحوم قرب أدنى مستوى لها في سبعة أسابيع.

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وتلقت العملة الأمريكية، التي تعتبر ملاذا آمنا، بعض الدعم من تراجع الأسهم العالمية عن مستويات قياسية مرتفعة، إذ أدى تصاعد الإصابات بفيروس كورونا، من الهند إلى كندا، إلى تدهور التوقعات لتعاف عالمي سريع.

وبلغ مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات، 91.254 نقطة، بعد أن نزل إلى 90.856 نقطة يوم أمس الثلاثاء للمرة الأولى منذ الثالث من مارس 2021. وهبط المؤشر 2.1 بالمئة منذ بداية الشهر.

وجرى تداول العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) عند 1.20275 دولار، بعد أن لامست أعلى مستوى في سبعة أسابيع، عند 1.2079 دولار أثناء الليل.





المصدر: روسيااليوم