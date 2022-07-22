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الجمعة، 22-07-2022 10:38 ص

الدولار يتجه لتسجيل أول انخفاض أسبوعي منذ شهر

دولار


الوكيل الاخباري - صعد الدولار بقوة اليوم الجمعة، لكنه ظل في طريقه نحو تكبد أكبر خسارة أسبوعية منذ نهاية مايو بعد بيانات اقتصادية أميركية ضعيفة.

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وتراجع اليورو بعد صعوده لأعلى مستوى في أكثر من أسبوعين أمس الخميس عندما رفع البنك المركزي الأوروبي تكاليف الإقراض في أول رفع للفائدة منذ 2011.
وقفز مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية، 0.35 بالمئة إلى 106.98 في أعقاب انخفاض 0.36 بالمئة أمس الخميس.


لكن على مستوى أسبوعي ظل مؤشر الدولار منخفضا 0.95 بالمئة وهو أكبر تراجع منذ 29 مايو وأول انخفاض أسبوعي منذ أربعة أسابيع.


ونزل اليورو 0.44 بالمئة إلى 1.0187 دولار متراجعا أكثر عن المستوى المسجل أمس الخميس عند 1.0279 دولار في أعقاب رفع أكبر من المتوقع للفائدة من جانب البنك المركزي الأوروبي.


واتجه الين الياباني نحو أول ارتفاع أسبوعي منذ نهاية مايو وإن قلل تعافي الدولار مكاسبه.


وزاد الدولار 0.43 بالمئة إلى 137.925 ين بعد تراجعه 0.67 بالمئة مساء مبتعدا أكثر عن أعلى مستوى في 24 عاما عند 139.38 ين، الذي وصل إليه الأسبوع الماضي.


وبالنسبة لبقية العملات، تراجع الجنيه الإسترليني 0.35 بالمئة إلى 1.1962 دولار ليقلص مكاسبه خلال الأسبوع إلى 0.8 بالمئة، لكنه يظل عند أعلى مستوى منذ نهاية مايو.
وانخفض الدولار الأسترالي 0.47 بالمئة إلى 0.69035 دولار وصعد على مستوى أسبوعي 1.63 بالمئة، لكن ذلك يظل أفضل أداء له منذ 20 مايو.

 

سكاي نيوز


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