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الخميس، 22-02-2024 03:09 م

المركزي التركي يبقي أسعار الفائدة دون تغيير

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الوكيل الإخباري - أبقى البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 45 % يوم الخميس وهو ما يتوافق مع التوقعات بعد رفع سعر الفائدة الشهر الماضي، لكنه قال إنه قد يشدد سياسته النقدية إذا لاح في الأفق احتمال حدوث تدهور كبير ومستمر في توقعات التضخم.اضافة اعلان


وجاء اجتماع السياسة النقدية بعد تعيين فاتح قره خان محافظا للبنك المركزي في الثالث من فبراير شباط عقب استقالة حفيظة غاية أركان بدعوى إنها بحاجة لحماية أسرتها مما أسمته بحملة تشهير إعلامية.

ورفع البنك سعر إعادة الشراء لأجل أسبوع بمقدار 3650 نقطة منذ يونيو حزيران، بعد فوز الرئيس رجب طيب أردوغان بولاية جديدة في انتخابات مايو أيار وتحوله بشكل جذري نحو سياسة التشديد النقدي.

وتوقع جميع الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم، وعددهم 11 خبيرا، أن يظل سعر الفائدة ثابتا هذا الشهر.

 




 

 


 

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