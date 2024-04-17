الأربعاء 17-04-2024
الوكيل الاخباري
 

صحة غزة: الاحتلال ارتكب 6 مجازر بالقطاع خلال الـ24 ساعة الماضية

الخصاونة يستقبل رئيس مجلس الشورى السّعودي

الأردن يستضيف مؤتمرا وزاريا تعاونيا في البحر الميت بمشاركة 52 دولة

لأول مرة .. أسعار ليرة الذهب في الاردن تصل لمستوى تاريخي

اغلاق فوهة بئر في الموقر سقط فيه فتى وتوفي

الأمن يكشف أسباب الحوادث المرورية خلال الـ 24 ساعة الماضية

تعليق جديد من رئيس الفيدرالي حول الفائدة والأسواق تترقب

الاحتلال ينسحب من بيت حانون شمالي غزة

إصابات بالاختناق خلال حملة مداهمات في الخليل

ما الذي دفع 50 إسرائيليا إلى الانتحار بعد نجاتهم من حفل نوفا؟

الأربعاء، 17-04-2024 09:14 ص

الدولار يستقر بعد تصريحات مسؤولي الاحتياطي الاتحادي

1677317977240

الوكيل الإخباري- استقر الدولار على نطاق واسع اليوم الأربعاء مما أبقى الين قريباً من أدنى مستوياته في 34 عاماً بعد تعليقات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، ومنهم رئيسه جيروم باول، أشارت إلى أن أسعار الفائدة ستظل مرتفعة على الأرجح لفترة أطول.

اضافة اعلان


وأحجم كبار مسؤولي البنك المركزي الأمريكي، ومنهم باول، يوم الثلاثاء عن تقديم أي توجيه بشأن الموعد الذي قد يتم فيه خفض أسعار الفائدة، قائلين بدلاً من ذلك إن التقييد في السياسة النقدية يجب أن يستمر لفترة أطول، مما بدد آمال المستثمرين في تيسير كبير هذا العام.


جاءت هذه التعليقات في أعقاب سلسلة من البيانات في الأسابيع القليلة الماضية سلطت الضوء على قوة الاقتصاد الأمريكي إلى جانب التضخم المستمر.


وقال باول في منتدى في واشنطن "في الوقت الحالي، نظراً لقوة سوق العمل والتقدم بالنسبة للتضخم حتى الآن، من المناسب السماح للسياسة التقييدية بمزيد من الوقت للعمل، والسماح للبيانات والتوقعات المتغيرة بإرشادنا".


وكان الدولار مستقراً على نطاق واسع، وسجل اليورو 1.062 دولار في التعاملات الآسيوية، وهو ليس بعيداً عن أدنى مستوى في خمسة أشهر ونصف البالغ 1.06013 دولار الذي لامسه يوم الثلاثاء. ومقابل سلة من العملات، سجل الدولار في أحدث قراءة 106.33، أي أقل بقليل من ذروة خمسة أشهر عند 106.51 التي لامسها يوم الثلاثاء.


أدت تعليقات باول إلى سحق أي توقعات باقية بشأن خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة في الأجل القريب.


ويتوقع المتداولون الآن تخفيضات بمقدار 41 نقطة أساس في عام 2024، وهو ما يقل كثيراً عن 160 نقطة أساس كانت متوقعة في بداية العام.


وساعدت التصريحات التي تشير إلى استمرار الفائدة المرتفعة لوقت أطول على دفع عوائد سندات الخزانة للصعود.


وظل الين، وهو شديد التأثر بعوائد السندات الأمريكية، عالقاً عند مستويات شوهدت آخر مرة في عام 1990، مع اقتراب العملة اليابانية من مستوى 155 مقابل الدولار الذي يخشى المتعاملون أن يؤدي إلى تدخل السلطات اليابانية.


وسجل الين في أحدث التعاملات اليوم الأربعاء 154.65 للدولار بعد أن لامس أدنى مستوى في 34 عاماً عند 154.79 في الجلسة السابقة. وانخفضت العملة اليابانية حوالي تسعة بالمئة مقابل الدولار هذا العام.


وكانت آخر مرة تدخلت فيها اليابان في سوق العملات في عام 2022، حين أنفقت ما يقدر بنحو 60 مليار دولار للدفاع عن الين.


وبالنسبة للعملات الأخرى، سجل الجنيه الإسترليني في أحدث تعاملات 1.2425 دولار، مرتفعاً 0.01 بالمئة خلال اليوم لكنه ظل قريباً من أدنى مستوى في خمسة أشهر عند 1.24055 دولار الذي لامسه يوم الثلاثاء.

 

 

وصعد الدولار الأسترالي 0.12 إلى 0.641 دولار، في حين ارتفع الدولار النيوزيلندي 0.22 إلى 0.589 دولار.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
33

هل تصبح الشوكولاتة والبن سلعاً فاخرة؟ أزمة عالمية تتسبب في قفزة سعرية قوية

ليرة2

لأول مرة .. أسعار ليرة الذهب في الاردن تصل لمستوى تاريخي

33

تعليق جديد من رئيس الفيدرالي حول الفائدة والأسواق تترقب

CityofLondon_800x533_L_1661173225

التضخم في بريطانيا يتباطأ لأدنى مستوياته في أكثر من عامين

33

125 مليون دولار تحويلات العمال الأردنيين في قطر خلال الربع الأول من العام الحالي

ذهب 8

48 دينارا للغرام .. ارتفاع قياسي على أسعار الذهب في الاردن

أخبار متعلقة
2377286-450690327

الدولار مستقر مع تزايد المراهنات على خفض الفائدة

553627

ارتفاع الدولار وترقب لمؤشرات سياسة الاحتياطي الفيدرالي

482076_1_1672209794

انخفاض أسعار الذهب عالمياً

0120.2233

الذهب يلمع مع آمال بخفض أسعار الفائدة في يونيو وهبوط الدولار

2373136-742531680

سعر النحاس يستأنف صعوده وإشارات الفيدرالي تعزز المعادن الصناعية

2373086-319888623

الدولار يتراجع بعد تثبيت الفيدرالي لأسعار الفائدة