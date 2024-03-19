الدولار يستمر بالتراجع في مصر

الوكيل الاخباري- تراجع سعر الدولار في البنوك المصرية والسوق السوداء مقابل الجنيه المصري في تعاملات أمس الاثنين، على خلفية إبرام مصر اتفاقيات كبرى مع البنك الدولي.

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وحررت مصر سعر صرف الجنيه أمام الدولار كليا، قبل أيام قليلة، وقال محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله، إن مصر لن تعود أبدا لسعر صرف محدد.



وبعد تخفيض قيمة الجنيه، تراجعت العملة المصرية من مستوى 31 جنيها في البنوك إلى 52 جنيها، قبل أن تهبط للمستوى الحالي عند 47 جنيهًا.



على إثر خفض الجنيه، تراجع الدولار في السوق السوداء إلى 47 جنيها نتيجة توجه المضاربين على الدولار إلى بيع الكميات التي يملكونها.



وسجل سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك بمصر:



البنك المركزي المصري 47.09 جنيه للشراء، 47.22 جنيه عند البيع

البنك الأهلي المصري نحو 47.12 جنيه للشراء، ونحو 47.22 جنيه عند البيع

بنك مصر نحو 47.12 جنيه للشراء، ونحو 47.22 جنيه عند البيع.

البنك التجاري الدولي CIB نحو 47.10 جنيه للشراء، ونحو 47.20 جنيه عند البيع

بنك الإسكندرية نحو 47.15 جنيه للشراء، ونحو 47.25 جنيه عند البيع

مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 47.29 جنيه للشراء، ونحو 47.39 جنيه عند البيع.

بنك الكويت الوطني نحو 47.10 جنيه للشراء، ونحو 47.20 جنيه عند البيع.

البنك العقاري المصري العربي نحو 47.10 جنيه للشراء، ونحو 47.20 جنيه عند البيع.

المصرف العربي الدولي نحو 47.05 جنيه للشراء، ونحو 47.15 جنيه عند البيع.

بنك الاستثمار العربي نحو 47.05 جنيه للشراء، ونحو 47.15 جنيه عند البيع.



وكان الدولار قد سجل في البنك الأهلي منذ يومين تقريبا 49.45 جنيه للشراء، و49.55 جنيه للبيع، كما سجل نفس السعر في بنك مصر.