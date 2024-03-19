الثلاثاء 19-03-2024
الوكيل الاخباري
 

عيار 21 و18 .. أسعار الذهب في الأردن الثلاثاء

تراجع الطلب على الخضار والفواكه في السوق المركزي خلال أول أسبوع من رمضان

تعرف على أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي الثلاثاء

الأرصاد: استمرار الأجواء الباردة حتى الجمعة وارتفاع تدريجي على الحرارة يومي السبت والأحد

إسرائيل اليوم: نتنياهو يستبعد غانتس من مفاوضات الهدنة

روسيا.. رحلة جوية قياسية لمروحيتين حديثتين في أجواء سيبيريا

شاهد.. فيضان سد الموجب

13 إصابة بحادث تدهور باص كوستر على طريق المفرق- الزرقاء

بعد عاصفة الشائعات.. فيديو لأول ظهور للأميرة كيت ميدلتون بصحة جيدة رفقة زوجها

انخفاض أسعار النفط عالميا

الثلاثاء، 19-03-2024 11:05 ص

الدولار يستمر بالتراجع في مصر

65f9436f4c59b72f0f79652d

الوكيل الاخباري- تراجع سعر الدولار في البنوك المصرية والسوق السوداء مقابل الجنيه المصري في تعاملات أمس الاثنين، على خلفية إبرام مصر اتفاقيات كبرى مع البنك الدولي.

اضافة اعلان

 

وحررت مصر سعر صرف الجنيه أمام الدولار كليا، قبل أيام قليلة، وقال محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله، إن مصر لن تعود أبدا لسعر صرف محدد.

وبعد تخفيض قيمة الجنيه، تراجعت العملة المصرية من مستوى 31 جنيها في البنوك إلى 52 جنيها، قبل أن تهبط للمستوى الحالي عند 47 جنيهًا.

على إثر خفض الجنيه، تراجع الدولار في السوق السوداء إلى 47 جنيها نتيجة توجه المضاربين على الدولار إلى بيع الكميات التي يملكونها.

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك بمصر:

البنك المركزي المصري 47.09 جنيه للشراء، 47.22 جنيه عند البيع
البنك الأهلي المصري نحو 47.12 جنيه للشراء، ونحو 47.22 جنيه عند البيع
بنك مصر نحو 47.12 جنيه للشراء، ونحو 47.22 جنيه عند البيع.
البنك التجاري الدولي CIB نحو 47.10 جنيه للشراء، ونحو 47.20 جنيه عند البيع
بنك الإسكندرية نحو 47.15 جنيه للشراء، ونحو 47.25 جنيه عند البيع
مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 47.29 جنيه للشراء، ونحو 47.39 جنيه عند البيع.
بنك الكويت الوطني نحو 47.10 جنيه للشراء، ونحو 47.20 جنيه عند البيع.
البنك العقاري المصري العربي نحو 47.10 جنيه للشراء، ونحو 47.20 جنيه عند البيع.
المصرف العربي الدولي نحو 47.05 جنيه للشراء، ونحو 47.15 جنيه عند البيع.
بنك الاستثمار العربي نحو 47.05 جنيه للشراء، ونحو 47.15 جنيه عند البيع.


وكان الدولار قد سجل في البنك الأهلي منذ يومين تقريبا 49.45 جنيه للشراء، و49.55 جنيه للبيع، كما سجل نفس السعر في بنك مصر.

 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
538902_4_1706939133

انخفاض أسعار النفط عالميا

65f92877423604018c54d246

الأرجنتين الأولى عالميا في ارتفاع أسعار البنزين منذ بداية العام

main_image65f8610a84a5a

مصر تعلن وقف تصدير السكر

4011

البنك الدولي يقدم لمصر 6 مليارات دولار على مدى 3 سنوات

image

ارتفاع الإسترليني مقابل الدولار

65f827e9423604518808a71a

أوكرانيا تخسر إيرادات بمليارات الدولارات

أخبار متعلقة
65f7f6a54236040dac77179f

مصر.. الدولار يسجل انخفاضا ملموسا أمام الجنيه

202209080329502950

سعر صرف الدولار بالبنوك المصرية أعلى من السوق السوداء

014

البنوك المركزية في العالم تعزز احتياطياتها من الذهب

ذهب٢

الذهب يتجه لأفضل أداء أسبوعي عالميا في 5 أشهر

65e9a8304c59b750bf1fcc96

تطورات سعر الدولار في مصر بعد تعويم الجنيه

2037623

تصريحات رئيس الفيدرالي عن الفائدة تضعف الدولار