الذهب عالمياً يتراجع بعد إشارات من الفيدرالي على استمرار رفع أسعار الفائدة

الوكيل الإخباري -
تراجعت أسعار الذهب عالمياً، اليوم الثلاثاء، بعدما درس المتعاملون بعناية تعليقات مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) حول إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة، بينما حدت المحادثات الخاصة برفع سقف الدين الأمريكي وخطر التخلّف عن السداد من خسائر السبائك.اضافة اعلان
وانخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 2015.84 دولار للأوقية (الأونصة) بينما تراجعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 0.1 % إلى 2020.40 دولار.
وقال مات سيمبسون، محلل السوق البارز في سيتي إندكس إن أعضاء مجلس الاحتياطي الاتحادي قللوا من احتمالية خفض أسعار الفائدة هذا العام مما دفع أسعار الذهب إلى الانخفاض، مضيفا أنه قد فشل المعدن النفيس في البقاء فوق المستوى القياسي السابق .
وكان سعر الذهب وصل إلى 2072.19 دولار هذا الشهر حول مستواه القياسي الذي بلغ 2072.49 دولار، وذلك بعدما ألمح مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى أن الزيادات السريعة في أسعار الفائدة قد تنتهي. ( الاقتصادية
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