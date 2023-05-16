الثلاثاء 16-05-2023
الوكيل الاخباري

موسكو تتحدث عن علاقاتها مع الرياض

هل يتأثر إقتصاد الأردن إذا ما تخلفت الولايات المتحدة عن سداد دينها؟

فصل التيار الكهربائي عن المنطقة التاسعة في العقبة غداً

شاهد.. ماذا فعلت قطر لأردوغان ليلة إعلان النتائج؟

السير: ازدحام مروري على جميع مداخل عمّان

تعرف على أسعار الذهب في الأردن الثلاثاء

الخارجية الفلسطينية: تصريحات نتنياهو اعتراف رسمي بتورطه في ارتكاب الجرائم بحق شعبنا

إعلان من الجامعة الهاشمية للمستفيدين من صندوق قرض الطالب

إعلان بمواعيد امتحان الكفاءة الجامعية في آل البيت

الذهب عالمياً يتراجع بعد إشارات من الفيدرالي على استمرار رفع أسعار الفائدة

 
الثلاثاء، 16-05-2023 09:13 ص

الذهب عالمياً يتراجع بعد إشارات من الفيدرالي على استمرار رفع أسعار الفائدة

سبائك-من-الذهب-في-صورة-من-أرشيف-رويترز.


الوكيل الإخباري - تراجعت أسعار الذهب عالمياً، اليوم الثلاثاء، بعدما درس المتعاملون بعناية تعليقات مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) حول إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة، بينما حدت المحادثات الخاصة برفع سقف الدين الأمريكي وخطر التخلّف عن السداد من خسائر السبائك.اضافة اعلان


وانخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 2015.84 دولار للأوقية (الأونصة) بينما تراجعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 0.1 % إلى 2020.40 دولار.

وقال مات سيمبسون، محلل السوق البارز في سيتي إندكس إن أعضاء مجلس الاحتياطي الاتحادي قللوا من احتمالية خفض أسعار الفائدة هذا العام مما دفع أسعار الذهب إلى الانخفاض، مضيفا أنه قد فشل المعدن النفيس في البقاء فوق المستوى القياسي السابق .

وكان سعر الذهب وصل إلى 2072.19 دولار هذا الشهر حول مستواه القياسي الذي بلغ 2072.49 دولار، وذلك بعدما ألمح مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى أن الزيادات السريعة في أسعار الفائدة قد تنتهي. ( الاقتصادية )

إقرأ ايضا
4741

هل يتأثر إقتصاد الأردن إذا ما تخلفت الولايات المتحدة عن سداد دينها؟

1 - Copy

تعرف على أسعار الذهب في الأردن الثلاثاء

0L5A1485 - Copy

الأوروبي للتنمية يتوقع استقرار نمو اقتصاد الأردن خلال العامين 2023 / 2024

نفط9

ارتفاع أسعار النفط عالمياً

trash-w-750x430

بريطانيا.. كاميرات تستخدم الذكاء الاصطناعي لكشف الذين يرمون القمامة على الطرق

23

أوكرانيا: لا خطط للتحدث عن اتفاق البحر الأسود هذا الأسبوع

أخبار متعلقة
LYNXMPEJ4E04I_L

الذهب يصعد عالمياً مع استمرار المخاطر الاقتصادية

Hn89Y

الاسواق تترقب بيانات التضخم الامريكية والذهب قد يهبط عالمياً

1

الذهب عالمياً يزداد بريقاً وترقب لقرار الفيدرالي الأمريكي

ذهب2

ارتفاع أسعار الذهب عالمياً

LYNXNPEB730HT_L

تعرف على اسباب تخلي الذهب عالمياً عن مستوى الـ 2000 دولار

20a7f72d539aae062bf3167eab75811d

ارتفاع الأسهم الأوروبية