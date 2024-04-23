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الثلاثاء، 23-04-2024 08:00 ص

الذهب عالمياً يرتفع من أدنى مستوى في أسبوع

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الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء لكنها تظل قرب أدنى مستوياتها في أسبوع الذي سجلته في الجلسة السابقة مع انحسار مخاوف نشوب صراع أوسع نطاقا في الشرق الأوسط، مما عزز شهية المستثمرين للمخاطرة وخفض الطلب على الذهب باعتباره ملاذاً آمناً.

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وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 2333.29 دولار للأوقية بحلول الساعة 0116 بتوقيت جرينتش. ولم تتغير العقود الآجلة للذهب الأمريكية عند 2346.70 دولار للأوقية.


وقللت طهران من شأن الضربة الانتقامية التي شنتها إسرائيل بطائرات مسيرة على إيران، في خطوة تهدف فيما يبدو إلى تجنب التصعيد الإقليمي.


وتراجع صناع السياسات، بمن فيهم رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول، الأسبوع الماضي عن تقديم أي توجيهات بشأن الموعد المحتمل لخفض أسعار الفائدة، قائلين بدلاً من ذلك إن السياسة النقدية يجب أن تكون تقييدية لفترة أطول.


ويقلل ارتفاع أسعار الفائدة من جاذبية الاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عائدًا.
وتترقب الأسواق أيضاً صدور بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر مارس هذا الأسبوع، وهو مقياس التضخم المفضل لدى المركزي الأمريكي، لاستنباط مزيد من الدلائل عن مسار السياسة النقدية.


وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 27.31 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.2 بالمئة إلى 919.05 دولار، في حين نزل البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1007.58 دولار.




 




 

 


 

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