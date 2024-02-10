انخفاض اسعار الذهب عالمياً

الوكيل الإخباري - تكبدت أسعار الذهب عالمياً خسائر أسبوعية بنحو 0.8 % تحت ضغط ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية وقوة الدولار، بينما يترقب المستثمرون بيانات التضخم الأميركية الأسبوع المقبل بحثا عن مزيد من الدلائل بشأن توقيت تخفيضات أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي).

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وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى في أسبوعين، وبلغت عوائد عامين أعلى مستوى في شهرين تقريبًا، مما يجعل السبائك التي لا تدر عائدا أقل جاذبية للمستثمرين.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5 % إلى 2024 دولار للأونصة، وتكبد المعدن الأصفر خسائر أسبوعية بنحو 0.8 %.



وعند التسوية، تراجعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أبريل بنسبة 0.45 % إلى 2038.7 دولار للأونصة.

