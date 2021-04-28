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الأربعاء، 28-04-2021 11:28 ص

الذهب عند أدنى مستوى في نحو أسبوع

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الوكيل الإخباري- تراجعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، إلى أقل مستوى في أسبوع مع ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية.

ونزل سعر الذهب في السوق الفورية 0.5 بالمئة إلى 1767.66 دولار للأونصة، بحلول 06:25 بتوقيت غرينتش، بعدما نزل إلى أقل مستوى منذ 20 أبريل الجاري عند 1765.70 دولار في وقت سابق اليوم.

في حين تراجع الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.6 بالمئة إلى 1769 دولارا للأونصة.

وقفزت عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوى منذ 15 أبريل الجاري ما يزيد من تكلفة فرصة الاحتفاظ بالذهب.

وارتفعت ثقة المستهلك الأمريكي لأعلى مستوى في 14 شهرا في أبريل الجاري مع عودة المزيد من الأنشطة للعمل.

فيما صعد مؤشر الدولار 0.1 بالمئة أمام منافسيه ما يزيد من تكلفة الذهب لحاملي العملات الأخرى.

وجاء الانخفاض قبل بيان السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي (البنك المركزي الأمريكي) المقرر صدوره في وقت لاحق اليوم.

ويترقب المستثمرون الآن بيان مجلس الاحتياطي الاتحادي الذي يتوقع أن يعطي دلائل عن مستقبل السياسة النقدية.

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المصدر: روسيااليوم

 




 

 


 

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