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الثلاثاء، 30-03-2021 10:29 ص

الذهب ينزل لأقل مستوى في أكثر من أسبوعين مع صعود الدولار

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الوكيل الإخباري- تراجعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، لأقل مستوى فيما يزيد عن أسبوعين، إذ تعرضت لضغوط بفعل قوة الدولار وعائدات سندات الخزانة الأمريكية مع تنامي التوقعات بتحسن اقتصادي سريع في ظل تقدم حملات التطعيم.

ويتأثر الذهب، الذي يُعتبر مخزنا آمنا للقيمة في أوقات الاضطراب الاقتصادي، بارتفاع عائدات السندات؛ إذ إنها تزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

هبط الذهب في السوق الفورية 0.3 في المئة إلى 1706.43 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة الـ 05.25 بتوقيت غرينتش.

وفي وقت سابق من الجلسة، لامس الذهب 1704 دولارات وهو أدنى مستوى منذ     الـ 12 من آذار.

وهبط الذهب في التعاملات في السوق الآجلة في الولايات المتحدة 0.4 في المئة إلى 1707.30 دولار للأوقية.

وزاد من الضغط على الذهب صعود الدولار لأعلى مستوى في عام مقابل الين اليوم جراء مخاوف المستثمرين من النتائج المحتملة لانهيار صندوق التحوط ارشيجوس كابيتال.

وعلى صعيد بقية المعادن النفيسة، فقدت الفضة 0.5 في المئة إلى 24.56 دولار للأوقية، وخسر البلاتين 0.5 في المئة -أيضا- إلى 1170.16 دولار.

وزاد البلاديوم 0.1 في المئة إلى 2530.23 دولار بعدما خسر 5.5 في المئة بالجلسة السابقة.

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المصدر: إرم


 




 

 


 

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