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الثلاثاء، 06-10-2020 03:59 م

بنسبة 0.1%

الذهب يتراجع مع مغادرة ترامب المستشفى

ف
أونصات ذهب


الوكيل الإخباري - انخفضت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، لكن ضعف الدولار حد من هبوطه، وجاء ذلك عقب مغادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المستشفى بعد علاجه من فيروس كورونا.

ونزل الذهب في السوق الفورية بنسبة 0.1% إلى 1910.68 دولار للأونصة، بحلول الساعة 05:12 بتوقيت غرينيتش، وكان قد سجل أمس 1918.36 دولار للأونصة، وهو أعلى مستوى منذ 22 سبتمبر الماضي وفق  (رويترز).

فيما انخفض الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة بنسبة 0.2% إلى 1917 دولارا للأونصة.


لكن ضعف الدولار وإحراز تقدم في المحادثات بشأن حزمة التحفيز حدا من هبوط أسعار الذهب.

ونزل مؤشر الدولار 0.1% أمام منافسيه، ما يجعل المعدن الأصفر (الذهب) أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وارتفعت أسواق الأسهم الآسيوية اليوم لأعلى مستوى في أسبوعين بعد أنباء عودة الرئيس الأمريكي للبيت الأبيض من المستشفى  وتزايد الآمال حيال حزمة تحفيز أمريكية جديدة.

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المصدر : دنيا الوطن 

 

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