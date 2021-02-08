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الإثنين، 08-02-2021 10:29 ص

الذهب يرتفع بفعل هبوط الدولار وآمال التحفيز الأمريكي

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الوكيل الاخباري - ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الاثنين 8 فبراير/شباط، حيث عززت بيانات ضعيفة للوظائف الأمريكية الآمال حيال مزيد من التحفيز المالي وضغطت على الدولار.

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وأوضحت وكالة "رويترز" أن هذا يأتي على الرغم من ارتفاع عوائد أدوات الخزانة قد حد من مكاسب المعدن.

وبحلول الساعة 05:52 بتوقيت غرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.1 بالمئة إلى 1813.96 دولار للأوقية (الأونصة). وصعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.1 بالمئة أيضا لتسجل 1815.50 دولار.


وقال هوي لي، الاقتصادي في بنك أو.سي.بي.سي: "الأسواق أفزعها على نحو مبرر المستوى المنخفض للغاية للوظائف غير الزراعية في تقرير يوم الجمعة وهو ما يثير ضبابية اقتصادية فضلا عن توقعات كبيرة لمزيد من التحفيز المالي من الولايات المتحدة، والذهب يتجاوب مع ذلك".


ونزل الدولار عن ذروة شهرين يوم الجمعة، بعد بيانات ضعيفة للوظائف الأمريكية أججت بواعث القلق من تعاف بطيء في الولايات المتحدة.


لكن ارتفعاع عوائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوى لها منذ مارس/ آذار من العام الماضي حد من مكاسب الذهب. ويزيد ارتفاع العوائد تكلفة الفرصة البديلة لحملة المعدن غير المدر للعائد.


وفي المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.6 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 26.99 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.9 بالمئة مسجلا 1133.75 دولار، وتقدم البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 2343.59 دولار للأوقية.

 

 

 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

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