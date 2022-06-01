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الأربعاء، 01-06-2022 01:06 م

الزرقاء: الصادرات التجارية تجاوزت 11 مليون دينار أيار الماضي

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الوكيل الإخباري- قال رئيس غرفة تجارة الزرقاء حسين شريم، إن قيمة الصادرات التجارية (إعادة التصدير) لمدينة الزرقاء بلغت خلال شهر أيار الماضي 11 مليونا و 33 الفا و 202 دينار.

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وأكد شريم في تصريح صحفي اليوم الأربعاء ، ان السيارات ولوازمها شكلت أغلب صادرات الزرقاء التجارية لشهر أيار الماضي، إضافة إلى مواد البناء والأدوات الصحية والأدوية ومستلزماتها والمواد الغذائية والألبسة والمجوهرات والأجهزة الكهربائية والإلكترونية والأثاث المنزلي والمكتبي والقرطاسية.


وأشار إلى انه تم إصدار 510 شهادات منشأ وفقا لإحصائية غرفة التجارة ومكتبها في المنطقة الحرة في الزرقاء.



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