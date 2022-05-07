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نحو 16 مليون دينار صادرات الزرقاء التجارية الشهر الماضي

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السبت، 07-05-2022 03:36 م

نحو 16 مليون دينار صادرات الزرقاء التجارية الشهر الماضي

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الوكيل الإخباري - بلغت صادرت محافظة الزرقاء التجارية خلال الشهر الماضي، نحو 16 مليون دينار بحسب رئيس غرفة تجارة الزرقاء حسين شريم.

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وقال شريم، في تصريح صحفي اليوم السبت، إن قيمة الصادرات التجارية (إعادة التصدير) للزرقاء بلغت خلال شهر نيسان الماضي 15 مليونا و835 ألفا و320 ديناراً.


وبين، أن السيارات ولوازمها شكلت أغلب صادرات الزرقاء التجارية لشهر نيسان الماضي، إضافة إلى مواد البناء والأدوات الصحية والأدوية ومستلزماتها والمواد الغذائية والألبسة والمجوهرات والأجهزة الكهربائية والالكترونية والأثاث المنزلي والمكتبي والقرطاسية.


كما أشار شريم إلى إصدار(833) شهادة منشأ وفقاً لإحصائية غرفة التجارة ومكتبها في المنطقة الحرة في الزرقاء.


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