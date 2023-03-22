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الأربعاء، 22-03-2023 12:30 م

الساعات السويسرية في مواجهة المقلدة .. خسائر بمليارات الدولارات

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الوكيل الإخباري - تعمل رابطة صناعة الساعات السويسرية على تخليص العالم من الساعات المقلدة.

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ورصدت الجهات المعنية منذ عامين 15 ألف ساعة مقلدة، تحمل علامات تجارية فاخرة تم تزويرها، اعتبارا من رولكس إلى بريتلنجز وباتيك فيليبس.


وتبلغ قيمة هذه الأعمال التجارية غير المشروعة مليارات الدولارات، وتديرها عصابات إجرامية تعمل على تلبية الطلب العالمي من الساعات الراقية المستوى.


ويقول إيف بوجمان رئيس الإدارة القانونية لرابطة صناعة الساعات السويسرية، إنه في ظل التوسع في التجارة الإلكترونية للساعات، تزداد أعداد التعاملات التجارية غير المشروعة.


وأدت الجائحة إلى نمو هذه التجارة غير القانونية، حيث اتجه مزيد من الناس إلى شراء السلع عبر شبكة الإنترنت.


وسجلت صادرات الساعات السويسرية رقما قياسيا عام 2021، بلغ 26 مليار دولار، مما يمثل زيادة نسبتها 11.4 % .


وصدرت سويسرا 15.8 مليون ساعة يد، مما يقل بدرجة كبيرة عما صدرته في 2016، والبالغ 25.4 مليون ساعة يد.

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