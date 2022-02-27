السعودية: المملكة القابضة تعود للربحية في 2021 بـ 1.017 مليار ريال

الوكيل الاخباري- أعلنت الشركة السعودية المملكة القابضة، اليوم الأحد، عن النتائج المالية السنوية للعام الماضي، لتتحول إلى الربحية محققة 1.017 مليار ريال مقابل 1.5 مليار خسائر خلال 2020.



وارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 46.5% لتصل إلى 1.5 مليار ريال، مقابل 1.029 مليار ريال خلال العام السابق.



ويعود سبب تحقيق الشركة صافي الربح خلال 2021 مقارنة بالعام 2020 إلى الارتفاع في حصة الشركة من نتائج الشركات المستثمر بها بطريقة حقوق الملكية بالاضافة الى المكاسب من استبعاد عقار استثماري وكذلك عدم تسجيل انخفاض في قیمة الشركات المستثمر بھا بطريقة حقوق الملكية كما في العام السابق وكذلك الارتفاع في إيرادات الفنادق والايرادات التشغيلية الأخرى وارتفاع المكاسب الأخرى وكذلك الانخفاض الإیجابي من الانخفاض في قيمة الموجودات المالیة.



وعزت ذلك أيضا إلى ارتفاع دخل توزیعات الأرباح والانخفاض في المصايیف العمومية والإدارية والتسويقية وانخفاض الأعباء المالیة وكذلك ارتفاع الربح من استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة، على الرغم من عدم وجود مكاسب خلال السنة من استبعاد شركة تابعة كما في العام السابق وكذلك ارتفاع مصروف الزكاة وضريبة الدخل وأیضا ارتفاع تكالیف الفنادق والتكاليف التشيغية الاخرى والانخفاض في الربح من العملیات المتوقفة.

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