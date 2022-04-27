السعودية تصدر 49 رخصة تعدينية في مارس

الوكيل الاخباري- كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في السعودية، عن إصدار 49 رخصة تعدينية خلال مارس الماضي، تشمل 44 رخصة لمحاجر مواد البناء، و4 رخص فائض خامات معدنية، ورخصة كشف واحدة، وذلك وفقا لتقرير صادر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة.



وأوضح التقرير أن إجمالي عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع حتى الشهر الماضي وصل إلى 2054 رخصة، تتصدرها رخص محاجر مواد البناء بـ1319 رخصة، تليها رخص الكشف بـ530 رخصة، ثم رخص الاستغلال التي سجلت قرابة 166 رخصة، و29 رخصة استطلاع و10 رخص فائض خامات معدنية.



واستحوذت منطقة الرياض على العدد الأكبر من إجمالي الرخص التعدينية السارية في القطاع بـ444 رخصة، تليها منطقة مكة المكرمة بـ387، ثم المنطقة الشرقية بـ326 ومنطقة المدينة المنورة التي سجلت 208 رخص من إجمالي الرخص السارية في القطاع.

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