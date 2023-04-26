السعودية تمول مشروعا فريدا من نوعه في مصر بملايين الدولارات

الوكيل الإخباري -
أعلنت شركة أكوا باور السعودية توقيع حزمة تمويل بقيمة 123 مليون دولار لتطوير مشروع محطة كوم أمبو للطاقة الشمسية في مصر، والبالغة طاقتها 200 ميغاواط.اضافة اعلان
ويندرج ضمن قائمة المؤسسات الممولة للمشروع كل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وصندوق أوبك للتنمية الدولية، والبنك الأفريقي للتنمية، وصندوق الطاقة المستدامة لأفريقيا التابع للبنك الأفريقي للتنمية، وصندوق المناخ الأخضر، والبنك العربي، والشركة العربية للاستثمارات البترولية "أبيكورب".
بلغ إجمالي قيمة حزمة القروض، التي تلقتها أكوا باور السعودية، 36 مليون دولار من البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية، و14.6 مليون دولار من صندوق أوبك، و14.4 مليون دولار من البنك الأفريقي للتنمية، و34.5 مليون دولار من صندوق المناخ الأخضر، و14.8 مليون دولار من البنك العربي، و10 ملايين دولار من صندوق الطاقة المستدامة لأفريقيا في إطار برنامج الإغاثة من جائحة كورونا.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة أكوا باور، ماركو أرتشيلي: "تمثّل حزمة الدعم التمويلي التي حققها مشروعنا في مجال الطاقة المتجددة نجاحًا نوعيًا ومرحلة مهمة بالنسبة إلينا".
وأضاف: "انطلاقًا من ذلك، نؤكد التزامنا الكامل بتسريع جميع مراحل تطوير المشروع وتنفيذه، ومواصلة عملنا المستمر نحو تحقيق مستهدفات قطاع الطاقة المتجددة في مصر". ( روسيا اليوم
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