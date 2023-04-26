الأربعاء 26-04-2023
الوكيل الاخباري

المركز الريادي ينظم دورة تدريبية مكثفة في الطب التجميلي

طلبة من جامعة الزرقاء يطلعون على الدور التنظيمي للمجلس التمريضي

الملك وأمين عام “الناتو” يؤكدان عمق الشراكة الاستراتيجية

الدفاع الروسية تعلن استعادة 40 عسكريا روسيا من الأسر الأوكراني

بيانات هامة تبقي الذهب فوق الـ 2000 دولار

معاناة طفلة ترقد على سرير الشفاء في عمان ووالدها يناشد

الحزن يخيم على مواقع التواصل بوفاة الطبيبة الأردنية عنود في قطر

حادث تصادم بين 6 مركبات في شارع الأردن

الملك يطلع على مراحل تنفيذ خطة وزارة الاستثمار

1.5 مليار دينار عجز الميزان التجاري حتى نهاية شباط

 
الأربعاء، 26-04-2023 03:56 م

السعودية تمول مشروعا فريدا من نوعه في مصر بملايين الدولارات

6448d22842360416c308affa


الوكيل الإخباري - أعلنت شركة أكوا باور السعودية توقيع حزمة تمويل بقيمة 123 مليون دولار لتطوير مشروع محطة كوم أمبو للطاقة الشمسية في مصر، والبالغة طاقتها 200 ميغاواط.اضافة اعلان


ويندرج ضمن قائمة المؤسسات الممولة للمشروع كل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وصندوق أوبك للتنمية الدولية، والبنك الأفريقي للتنمية، وصندوق الطاقة المستدامة لأفريقيا التابع للبنك الأفريقي للتنمية، وصندوق المناخ الأخضر، والبنك العربي، والشركة العربية للاستثمارات البترولية "أبيكورب".

بلغ إجمالي قيمة حزمة القروض، التي تلقتها أكوا باور السعودية، 36 مليون دولار من البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية، و14.6 مليون دولار من صندوق أوبك، و14.4 مليون دولار من البنك الأفريقي للتنمية، و34.5 مليون دولار من صندوق المناخ الأخضر، و14.8 مليون دولار من البنك العربي، و10 ملايين دولار من صندوق الطاقة المستدامة لأفريقيا في إطار برنامج الإغاثة من جائحة كورونا.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة أكوا باور، ماركو أرتشيلي: "تمثّل حزمة الدعم التمويلي التي حققها مشروعنا في مجال الطاقة المتجددة نجاحًا نوعيًا ومرحلة مهمة بالنسبة إلينا".

وأضاف: "انطلاقًا من ذلك، نؤكد التزامنا الكامل بتسريع جميع مراحل تطوير المشروع وتنفيذه، ومواصلة عملنا المستمر نحو تحقيق مستهدفات قطاع الطاقة المتجددة في مصر". ( روسيا اليوم )

إقرأ ايضا
LYNXNPEAAF009_L

بيانات هامة تبقي الذهب فوق الـ 2000 دولار

electric-vehicle-charging-vs-gasoline-e14845903383471

الطاقة الدولية: نمو كبير بسوق السيارات الكهربائية في 2023

LYNXMPEE7024A_L

حركة قوية بالعقود الآجلة والأسواق في دائرة الخطر

552

تصريح صادم لكبير اقتصاديي بنك إنجلترا: البريطانيون الآن أفقر

2169001-70621445

أرامكو تزيح مايكروسوفت وتصبح ثاني أكبر شركات العالم

2

لافروف: التحول إلى العملات المحلية في التسويات لا يمكن وقفه

أخبار متعلقة
BHG

5 دول عربية بين أعلى دول العالم في الإنفاق العسكري خلال 2022 - أسماء

644699b3423604799e5037d5

ارتفاع جنوني للذهب في مصر

643fb1fb4236044cb176b493

مصر تكشف عن احتمالات بترولية ضخمة في سيناء

main_image643d5c863181f

الكويت تستحوذ على أحد أشهر البنوك بمصر

2161661-1893355025

التضخم في السعودية يرتفع 2.7 % خلال مارس .. أقل مستوى خلال 8 أشهر

6437c6e74c59b71edc3edc41

تقرير يرجح تعويما جديدا للجنيه المصري قريبا