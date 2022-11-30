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الأربعاء، 30-11-2022 10:55 ص

السعودية تنشئ أكبر محطة طاقة شمسية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

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الوكيل الإخباري - أعلنت شركتا أكوا باور، وبديل التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، عن توقيع اتفاقية لإنشاء أكبر محطة للطاقة الشمسية على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الشعيبة بمنطقة مكة المكرّمة، وبقدرة إنتاجية تبلغ 2060 ميغاواط.

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وتنفذ المشروع شركة الشعيبة الثانية للطاقة الكهربائية المشتركة والمملوكة مناصفة بين أكوا باور وبديل بواقع 50% لكل منهما.


وكشفت شركة أكوا باور، في بيان على تداول السعودية، اليوم الأربعاء، عن توقيع اتفاقية شراء الطاقة لأكبر محطة طاقة شمسية كهروضوئية في المنطقة وهي محطة الشعيبة الثانية للطاقة الشمسية الكهروضوئية في منطقة مكة المكرمة، وبطاقة إنتاجية قدرها 2060 ميغاواط. ( العربية نت )


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