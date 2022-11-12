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السبت، 12-11-2022 03:51 م

السعودية تنشئ مركزا إقليميا لخفض الانبعاثات الكربونية

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الوكيل الإخباري - قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، السبت، إن المملكة تعكف على إنشاء مركز إقليمي لتطوير خفض الإنبعاثات.

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وكشف الوزير السعودي، أن المملكة ستستضيف أسبوع المناخ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 2023.


وأضاف خلال لجنة نقاشية بخصوص مبادرة السعودية الخضراء على هامش قمة الأمم المتحدة للمناخ (كوب27) في مصر "تحدثنا مع أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وسنستضيف أسبوع المناخ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 2023".


وكان الوزير أعلن أمس الجمعة، أن المملكة أطلقت 13 مشروعاً للطاقة المتجددة بـ 9 مليارات دولار، مشددا على أن بلاده تستهدف بأن تصل إلى صافي صفر انبعاثات كربونية بحلول عام 2060. ( سكاي نيوز


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