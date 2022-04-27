الأربعاء 27-04-2022
الوكيل الاخباري
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الأربعاء، 27-04-2022 12:16 ص

السيولة المحلية ترتفع 100 مليون دينار

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الوكيل الاخباري - ارتفعت قيمة السيولة المحلية خلال أول شهرين من العام الحالي بمقدار 100 مليون دينار مقارنة مع نهاية العام الماضي، بحسب الأرقام الصادرة عن البنك المركزي.

وبذلك تكون السيولة المحلية قد نمت بنسبة 0.2 % مسجلة في نهاية أول شهرين من العام الحالي مستوى 39.6 مليار دينار مقارنة بمستواها المسجل 39.5 مليار في نهاية العام 2021.

وتعد كل من الودائع والنقد المتداول من أهم مكونات السيولة المحلية.

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