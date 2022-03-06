الصفقات العقارية بالخليج ترتفع 52% إلى 137.4 مليار دولار في 2021

الوكيل الاخباري- أظهر تحليل أجرته كامكو إنفست، للتقديرات الرسمية، أن قيمة الصفقات العقارية خلال العام 2021 في دول مجلس التعاون الخليجي ارتفعت بنسبة 52% إلى 137.4 مليار دولار، مقارنة بمستويات العام 2020 البالغة 90.5 مليار دولار، فيما بلغت في العام 2019 نحو 96.5 مليار دولار.



وذكر تقرير كامكو، أن السعودية ساهمت بأكثر من نسبة 41% من إجمالي قيمة الصفقات، بينما أضافت الإمارات (دبي وأبوظبي مجتمعتين) ما نسبته 33.4% إلى إجمالي الصفقات التي تمت في المنطقة خلال العام 2021.



ووصل عدد الصفقات في العام 2021 إلى 663,323 مقابل 570,080 في العام 2020.

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