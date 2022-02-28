الإمارات ومصر توقعان اتفاقية تعاون لتأمين الصادرات

الوكيل الاخباري-

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وقعت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات في الإمارات، والشركة المصرية لضمان الصادرات، اتفاقية تعاون مشترك لدعم المشاريع الإماراتية والمصرية في الدولتين، إضافة إلى مبادراتهما التعاونية في البلدان الأخرى.وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، بأن الاتفاقية بين الشركتين المملوكتين للدولتين، ستعمل على دعم التعاون التجاري والاقتصادي القوي وتعزيز العلاقات التجارية وتأمين الصادرات مع مجموعة واسعة من شركات ائتمان الصادرات، من أجل تقليل المخاطر بسبب مختلف العوامل السياسية والتجارية وغير التجارية.ويلعب تعاون الاتحاد لائتمان الصادرات والشركة المصرية لضمان الصادرات الذي تم تشكيله في نهاية عام 2019، دورا حيويا في التجارة غير النفطية على الرغم من التبعات الاقتصادية الناجمة عن تداعيات وباء "كورونا".