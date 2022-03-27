الصناعة تشدد: سقوف سعرية في حال وجود مغالاة بالأسعار

الوكيل الإخباري - قال مساعد أمين عام وزارة الصناعة والتجارة لشؤون التجارة الداخلية المهندس عماد البزور، إن الوزارة ستتدخل لتحديد سقوف سعرية في حال شعرت بوجود مغالاة في الأسعار.

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