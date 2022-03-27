الأحد 27-03-2022
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الأحد، 27-03-2022 11:19 ص

الصناعة تشدد: سقوف سعرية في حال وجود مغالاة بالأسعار

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الوكيل الإخباري - قال مساعد أمين عام وزارة الصناعة والتجارة لشؤون التجارة الداخلية المهندس عماد البزور، إن الوزارة ستتدخل لتحديد سقوف سعرية في حال شعرت بوجود مغالاة في الأسعار.

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وبين البزور، خلال مداخلته على إذاعة جيش إف إم عبر ، إن الوزارة وضعت خطة بدأ تنفيذها قبل شهرين من بداية شهر رمضان المبارك، حيث تم عقد اجتماعات ولقاءات مع القطاع الخاص الذي يستورد المواد التموينية والدوائر الحكومية المعنية بتسهيل الإجراءات لضمان انسيابية البضائع، لذلك فإن سلاسل التوريد ستبقى مستمرة.

وأضاف أن سيتم تكثيف الرقابة على الأسواق، حيث تم رفد 500 موظفاً موزعين على المحافظات جميعها للتأكد من التزام القطاعات التجارية بقانون وزارة الصناعة والتجارة من حيث إعلان الأسعار والالتزام بالبيع حسب الأسعار المعلنة أو المحددة رسمياً، مطالبا المواطنين ضرورة التواصل مع الوزارة في حال وجدوا مغالاة في الأسعار على الرقم التالي: 065661176  .

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