الصين تتوقع نمو الاقتصاد 5% بنهاية العام

الوكيل الاخباري - قال رئيس الوزراء الصيني، لي تشيانغ، لمندوبين في قمة المنتدى الاقتصادي العالمي في تيانجين، اليوم الثلاثاء، إن نمو الاقتصاد الصيني في الربع الثاني سيتجاوز الربع الأول، ومن المتوقع أن يصل في نهاية العام إلى 5% وفق المستهدف.

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وكان نمو إجمالي الناتج المحلي في الصين سجل 3 % العام الماضي بعيدا عن الهدف الرسمي المحدد بـ 5.5 % وهو من الأبطأ منذ أربعة عقود.



وفي العام 2023 حددت الحكومة هدف النمو عند "5 % تقريبا".



وفي ظل تباطؤ الإنتاج الصناعي بسبب ضعف الطلب الخارجي والداخلي، قال لي "سنتخذ المزيد من الإجراءات العملية والفعالة لتعزيز الطلب المحلي وتنشيط السوق ودعم التنمية المنسقة... وتعزيز الانفتاح بشدة على العالم الخارجي".

لكن محللين خفضوا توقعاتهم للنمو الاقتصادي الصيني لبقية العام.

