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الخميس، 21-04-2022 10:53 ص

الصين تحقق إيرادات مالية بقيمة 968.81 مليار دولار أميركي

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الوكيل الاخباري-قالت بيانات رسمية، نشرت اليوم الخميس، إن الإيرادات المالية للصين سجلت زيادة على أساس سنوي بنسبة 8.6 بالمئة في الربع الأول من هذا العام.

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ووفقا لبيانات وزارة المالية بلغت الإيرادات المالية للبلاد 6.2 تريليون يوان (حوالي 968.81 مليار دولار أميركي) خلال هذه الفترة.


وبلغت الإيرادات الضريبية 5.25 تريليون يوان في الفترة من كانون الثاني إلى آذار بزيادة 7.7 بالمئة على أساس سنوي.


وزادت إيرادات ضريبة القيمة المضافة، وهي أكبر مصدر للإيرادات المالية في البلاد، بنسبة 3.6 بالمئة عن العام السابق لتصل إلى 1.92 تريليون يوان، بينما بلغت ضريبة الدخل الفردي 464.5 مليار يوان في الأشهر الثلاثة الأولى، بزيادة قدرها 16.5 بالمئة.


وقفزت عائدات ضرائب الطوابع بنسبة 20.6 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 156.9 مليار يوان. وعلى وجه التحديد، سجلت إيرادات ضريبة طوابع تداول الأسهم ارتفاعًا سنويًا بنسبة 21.3 بالمئة.


وجمعت الحكومة المركزية والحكومات المحلية إيرادات مالية بقيمة 2.89 تريليون يوان و3.31 تريليون يوان، بزيادة 7.6 بالمئة و 9.5 بالمئة على التوالي.
كما أظهرت البيانات الرسمية كذلك ، أن الإنفاق المالي للصين ارتفع بنسبة 8.3 بالمئة على أساس سنوي إلى 6.36 تريليون يوان في الأشهر الثلاثة الأولى.


وقالت الوزارة إن الإنفاق المالي على التعليم ارتفع 8.5 بالمئة على أساس سنوي، بينما قفز الإنفاق على العلوم والتكنولوجيا بنسبة 22.4 بالمئة.

 

بترا

 

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