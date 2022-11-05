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السبت، 05-11-2022 10:11 ص

الصين تنشئ 29 منطقة نموذجية لتشجيع الواردات

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة التجارة الصينية على موقعها الإلكتروني أن الصين ستنشئ 29 منطقة نموذجية أخرى لتعزيز الواردات.

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وقررت ثماني سلطات في الصين، بما في ذلك اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، ووزارة المالية، وبنك الشعب الصيني، إنشاء هذه المناطق النموذجية لتشجيع الواردات في مناطق تشمل بكين وشانشي وشينجيانغ.


وأنشأت الصين في عام 2020، نحو 10 مناطق نموذجية لتشجيع الواردات، وتعهدت بتعزيز المزيد من المناطق النموذجية للواردات مع أنظمة تنظيمية مبتكرة، واستكمال وظائف الخدمة، ونماذج تجارية مرنة في غضون السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة، لتوسيع واردات الصين وتحسين هيكل وارداتها.


بترا


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