الصين: 6.15 تريليون دولار أميركي حجم صفقات التجارة الإلكترونية

الوكيل الإخباري- ذكر تقرير تجاري رسمي، صدر بالصين مؤخرا ، أن إجمالي حجم صفقات التجارة الإلكترونية في الصين ازداد بنسبة 19.6 بالمئة على أساس سنوي خلال عام 2021.

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وأضاف التقرير الذي أصدرته وزارة التجارة خلال المؤتمر الصيني للتجارة الإلكترونية 2022، أن حجم الصفقات وصل إلى 42.3 تريليون يوان حوالي 6.15 تريليون دولار أميركي خلال العام الماضي.



وبحسب التقرير، فقد بلغ حجم صفقات التجارة الإلكترونية للبضائع 31.3 تريليون يوان، فيما بلغ حجم هذه الصفقات للخدمات 11 تريليون يوان خلال العام الماضي.



وفي الوقت ذاته، ستدرج الصين 14 مجمعا صناعيا للتجارة الإلكترونية كقواعد للتجارة الإلكترونية النموذجية، ما يرفع إجماليها إلى 155 مجمعا.



وقال نائب وزارة التجارة، إن قطاع التجارة الإلكتروني في الصين يحتل المرتبة الأولى في العالم من حيث سوق البيع بالتجزئة على الأنترنت، والمتسوقين على الأنترنت، وأعمال التوصيل السريع الرقمية ونطاق الدفع المحمول، مضيفا أن القطاع أظهر مرونة قوية منذ عام 2021

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